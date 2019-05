Különleges csillagok csengettyűi

A Csillagok Művészeti Csoportot, a gyermekotthonban élők és a pszichiátriai gondozottak kölcsönös elfogadása teszi igazán naggyá. Fotó: Magasi

– Számomra nagy megtiszteltetés a csoport tagjának lenni. Minden fellépés örömet okozott nekem – mondja minden szavát alaposan átgondolva, hófehér vasalt ingében Vásárhelyi Levente. A fiatalember a pszichiátriai betegek nappali ellátásának gondozottja és tagja a Csillagok Művészeti Csoportnak. Az integrált csapat csengettyűzik, fellépésük volt már speciális versenyen, templomban, városi versenyen. Minden csengettyű egy-egy hang, nagyon kell figyelni, hogy mikor kell megszólaltatni.– Budapesten megnyertük az országos Ki mit tud?-ot! Aranyérmesek lettünk! – mondja egy versenyző büszkeségével Horváth Ákos, „Töti".– Nagyon jól éreztem magam, szeretném folytatni – mondja komoly arccal Kőnig Ibolya, és Kiss Natália is mindenképpen hozzá akar tenni: – Nekünk ez nagyon fontos dolog.– A hétköznapitól eltérő impulzusok igen fontosak a gondozottaink számára, azt szoktam mondani, ez számukra egy pozitív fröccs – mosolyog a csoport tagjainak örömén Pruzsinszky-Nyíri Barbara, a Soproni Szociális Intézmény Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátásának vezetője. Ha kell, ő is beáll csengettyűzni, ahogy a többi segítő felnőtt is. A kezdetektől, vagyis már két éve támogatja a Csillagokat, aminek léte tulajdonképpen az integráció diadala.– Két stigmatizált, előítéletekkel körbevett csoport alkotja a csapatot; pszichiátriai betegséggel élők és állami gondozásban lévő gyerekek. Teljesen eltérő a motivációjuk, az életük, még a koruk is. Mégis egymásra találtak itt. Ahogy megismerték, el is fogadták egymást – fogalmazza meg a szakember a lényeget.– Mindez csak annak furcsa, akit kötnek a sztereotípiák. A felnőttek örültek minden lehetőségnek, a változás, az újdonság nagyon inspirálta őket. A mi gyerekeink pedig nagyon sok jó dolgot tanultak tőlük és általuk. Úgy gondolom, ugyanúgy meg kell tanítanunk az elfogadás képességét a gondozottjainknak, mint a családban élő gyerekeknek. Öröm volt látni, hogy ez mennyire magától értetődő volt számukra. Türelmesek és figyelmesek voltak, elfogadók – simogatja meg egy mellette bólogató kisfiú buksiját Lánczi Zsuzsanna, az Árvácska Alapítványának kuratóriumi elnöke, az integrált csoport ötletgazdája.A „Csillagok" meg is mutatják, hogyan szól a csengettyűkkel a „Tavaszi szél". Minden szem Törökné Csorba Erika, a Gyermekvédelmi Központ fejlesztő pedagógusának a kezére szegeződik. Teljes az összhang.