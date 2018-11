Közgyűlés Sopronban: megvan, kik az idei kitüntetettek

Sopron díszpolgára dr. Árvay Györgyné lett, Pro Urbe díjat kap Sulyok Gabriella és posztumusz dr. Závoti József. 2018 Civitas Fidelissima díjasa Abdai Géza és a Soproni Városszépítő Egyesület.



Wälder József-díjat szavaztak meg dr. Varga Józsefnének, Sopron Kultúrájáért díjat Kovács Györgynek, ifj. Flandorffer Ignác díjat Hirschler Juditnak.



Molnár Lászlóné és Farkas Károlyné lettek Sopron Kiváló Pedagógusai, a Humanitas díj pedig Horváth Gézánét illeti. Dr. Király Jenő díjas lett Árki Jenőné, Sopron Sportjáért díjat kap Kósa István. Sopron Ifjú Tehetsége idén Bognár Adrián, Sopron Szolgálatáért díjat pedig Bálint Hajnalka vehet át.



Sopronért Emlékérmesek: néhai Barna Ferenc Máté, Kőhidi Péter, Lipták Sándorné, Hrobát Edit, Hegedűs Elemér, Kiss János László, Roskó Mária, Gréczi József, Schneider István, Gosztola József, Táp Ferenc, Magyar András, Horváth Roland Krisztián, Szakály László.



A közgyűlés több más döntést is hozott: a Foreno, a Pro Kultúra, a vízmű a megállapodásoknak megfelelően végezheti feladatait a jövőben is. A Deák tér 17. szám alatti multifunkcionális épületére pályázatot írtak ki.



Az ülés vita nélkül sem maradt. Jakál Adrienn (PM) végigolvasta a város Integrált Területi Programjának csaknem hetven oldalas anyagát. Egyet is értett a fejlesztésekkel és örült is, hogy ennyi minden megvalósul, de szerinte a nehézségek sorában nem kellene bűnbaknak kikiáltani a beköltözőket, s a tervek között is talált „látványberuházást".



Ez a hozzászólás nagyon nem tetszett a Fodor Tamás polgármesternek, aki csúsztatással és gyenge fantáziával is okolta a testületben újonc képviselőt.



- A soproniak befogadják az ide költözőket, a város pedig, ha nehezen is, de jól lereagálja a kialakult helyzetet – mondta erre Csiszár Ákos (Fidesz) és felszólalása társait is újabb véleménynyilvánításokra ösztönözte.



Jakál Adrienn szerint a népességnövekedéssel nem foglalkozik a város, pedig ezzel kellene templomfelújítások helyett. Oda-vissza ment az adok-kapok, de az már nem Sopronról, hanem a politikai erőviszonyokról szólt.



A Testvériség Néptánc Alapítványt 80 ezer forinttal támogatja a város, és megalapították a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szervét, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a gazdasági feladatok végrehajtását.