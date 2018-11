Közgyűlés Sopronban - Kitüntetések napirenden

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel újabb fenntartói megállapodás megkötésére hatalmazhatja fel a testület Fodor Tamás polgármestert. Ez az a szerződés, ami alapján a társaság működteti a színházat, a Liszt-központot, a Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekart, a balfi művelődési házat, a Festő- és Munkácsy Termet, a kőfejtőt és a Barlangszínházat, rendezi a város rendezvényeit és ünnepeit, valamint kiadja a Soproni Téma című hetilapot. Minden bizonnyal meghosszabbítják a Foreno Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. közhasznú szerződését is, az önkormányzati feladat színvonalas ellátása érdekében évente negyedéves bontásban ötvenötmillió forintot utal az önkormányzat a cég számlájára.



A Soproni Vízmű Zrt.-vel is újabb megállapodás köttetik, ez azonban a város fürdőinek átalakítása miatt nagyobb módosításokat is tartalmaz. Hiszen az üzemeltetési feladatokat most nagyban befolyásolja, hogy a Csik Ferenc uszoda felújítására kiírt közbeszerzés lezárult, az ideiglenes medenceteret most is építik, ráadásul a Fertő-parti fejlesztés is indul jövőre.



Ezzel kapcsolatban a tavat kezelő Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság már értesítette a vízművet a bérleti szerződés felmondásáról.



Szó lesz a csapadékcsatorna üzemeltetési szerződésének módosításáról és az üzemeltetési feladatokra egy közös pénzügyi alap létrehozásáról is. A Deák tér 17. szám alatti multifunkciós épület hasznosítására pályázatot írnak ki. Aktualizálják a város területi operatív programját, a Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megállapodását, a hajléktalanellátást biztosító intézmények meghosszabbított nyitvatartása miatt pedig a város többlettámogatást igényel a központi költségvetésből.



A jövő évet meghatározó döntések után következik majd a sokkal kellemesebb feladat, azaz a szavazás, hogy a javasoltak közül végül kik vehetik majd át Sopron napján a városi elismeréseket.