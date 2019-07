Ártatlan zsidó áldozatokra emlékeztek Sopronban

A hetvenöt évvel ezelőtt deportált és meggyilkolt közel kétezer férfinek, nőnek és gyereknek nem volt más bűnük, csak a származásuk. Magyarok voltak, ha ereikben zsidó vér is folyt. Először vagyonuktól, majd életüktől fosztották meg őket

- emlékezett az ártatlan áldozatokra Büchler András, a Soproni Zsidó Hitközség elnöke.A város nevében Sopron tanácsnoka, Farkas Ciprián szólt az egybegyűltekhez. - Sopron életének a zsidóság is értékes részét képezte évszázadok óta, hűségesek voltak a leghűségesebb városhoz. Azokban az években, a vészterhes időkben bárki áldozattá válhatott volna. Bárki, akinek a náci eszme alapján nem volt megfelelő a származása, a vallása, a politikai hovatartozása. 1944 tragédiájának a megértéséhez mindig önmagunkkal kell szembenéznünk. Máig ható fájdalom, hogy a magyar államgépezet nem szegült szembe ezzel az ördögi akarattal, sőt, annak kiszolgálójává süllyedt. Nem jelent sem mentséget, sem magyarázatot, hogy ez sajnos Európa sok más országában is így történt. Nekünk pedig kötelességünk, hogy emlékezzünk rájuk, s eljöjjünk ide minden évben a zsidó temetőbe, hogy kifejezzük minden jóakaratú soproni polgár cselekvő szeretetét - hangsúlyozta.Darvas István főrabbi egyebek mellett kijelentette: ma is gyűlölködnek a világ számos pontján. Mindnyájunk számára az Istennek tetsző, élhető világ megteremtése a feladatunk.