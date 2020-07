A föld alatt bővítik ki az aarhusi művészeti múzeumot (videó)

A különleges épületrészben kupola, galéria és pavilon is helyet kap.

A The Next Level (A következő szint) nevet kapott projektet a héten mutatta be Erlend Hryersten, a múzeum igazgatója.

A Schmidt Hammer Lassen építészirodával együttműködésben készülő épületrész több elemből fog állni: egy ezer négyzetméteres földalatti galériából, egy félig föld alatt lévő kupolából, mely James Turrell amerikai művész alkotása, és egy ideiglenes pavilonból, amelyben kiállításokat és koncerteket rendeznek.

Az építési költségeket 200 millió dán koronára (9,4 milliárd forintra) becsülik, amelynek több mint felét magánforrásból finanszírozzák.