Kunertné Varga Veronika és testvére, Varga Katalin örökölte meg a csanakhegyi régi vendéglő területét. A dédapjuk, Unger János által vezetett üzlet az 1920-as években a helyi társasági élet központja volt. Kiszolgálására szikvízüzem épült, amely aztán a környező településeket is ellátta szódával. Innen való az a különleges, úgynevezett „transzmissziós hajtású korona fekvőhengeres szódagép”, amelyet az örökösök felajánlottak a Széchenyi István Egyetemnek és a Szent Mór Bencés Perjelségnek. A muzeális értékű berendezés a két fél közös vállalkozása által működtetett győri Apátúr Sörházba került, ahol az egyetem és a perjelség vezetői mondtak köszönetet a felajánlóknak.

„A szódagépet többen meg akarták vásárolni tőlünk, ám a testvéremmel azt szerettük volna, hogy az olyan helyre kerüljön, ahol megmarad az utókornak. Édesapám bencés diák volt, innen a kötődés a Szent Mór Bencés Perjelség irányába, és úgy gondolom, a Széchenyi István Egyetem is kitűnő gazdája lesz a muzeális műszaki relikviának. A gép számunkra pénzben nem kifejezhető eszmei értékkel bír, ezért volt fontos, hogy jó kezekbe kerüljön” – fogalmazott Kunertné Varga Veronika.

A mintegy százéves szódagép teljesen felújítva, az Apátúr Sörházban talált új otthonra.

Az egyetem és a győri bencés közösség örömmel fogadta a felajánlást. „Jedlik Ányos bencés szerzetes a bencés gimnáziumban kezdte pályafutását, és utolsó éveit is itt töltötte. Végigélte a 19. századot, amihez tanításával, találmányaival, szellemiségével maga is sokat hozzátett, többek között a szóda ipari gyártását lehetővé tevő felfedezésével. Ezért is vagyunk hálásak, hogy a felajánlók ránk gondoltak, és egy ilyen értékes adománnyal gazdagítottak bennünket” – mondta el Sárai-Szabó Kelemen perjel.

Az egyetem nevében dr. Filep Bálint elnök ugyancsak köszönetet mondott a felajánlásért. A gépet teljesen felújíttatták, majd úgy helyezték el az Apátúr Sörház alagsorában, hogy köré egy kisebb kiállítást is berendeztek, ahol korabeli szódásüvegek is helyet kaptak. A falon függő táblákon nemcsak a szódagép és az adományozás története, de a Jedlik Ányos szódagyártással kapcsolatos találmányáról szóló leírás is olvasható.

A felajánlás emlékét tábla őrzi a falon.

A tulajdonosok felajánlásukat Gasztonyi Lászlónak, a győri Vill-Korr Hungária Kft. ügyvezetőjének közreműködésével tették meg, aki kiemelte: nagy öröm számára, hogy részt vállalhatott a folyamatban, amelynek révén méltó helyére került a különleges relikvia. Az egyetem és a perjelség oklevéllel is köszönetet mondott Kunertné Varga Veronikának és Varga Katalinnak, akiket Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő szintén köszöntött.