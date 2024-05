Hazai rádiózás legendás alakja a Széchenyi térről posztolt

Kedden a győri Városháza elől jelentkezik a Bochkor6Xturné, bővebb részletek itt!

"Bochkor Gábor és Lovász László idén tavasszal is 5 városba látogat el, hogy 6:08 és 10:00 között vendégeikkel együtt ébresszék a hallgatók mellett az adott város lakóit is.

Ahol május 6-tól találkozhatsz a Bochkor csapatával

kedden Győrben, a Városház téren, ahova jön a Republic;

szerdán Debrecenben, a Kishegyesi és az István út sarkán és természetesen a Tankcsapda is benéz hozzánk;

csütörtökön Szegeden, az Aradi Vértanúk terén, ahol a Magna Cum Laude zenél nekünk;

pénteken Pécsett, a Barbakán bástyánál, ahol az Anna And The Barbies Duoval zárjuk a hetet.

Természetesen most is valódi nyereményözönnel készülnek a srácok: a legnagyobb mázlisták egy akár 200.000 Forint értékű sorsjegycsomagot is nyerhetnek a Napi Mázli játék szervezője, a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából. De lehetőség lesz jegyet nyerni Ed Sheeran budapesti koncertjére és egy szerencsés hallgatót a párjával Tenerifére is elrepítünk Ed ottani koncertjére.

Ráadásul aki meglátogat minket a turné helyszínein, esélyt kap arra, hogy személyesen Bochkor Gábortól vegye át exkluzív páros belépőjegyét a Bochkor 6X születésnapi szupershowra a Budapest Kongresszusi Központba az esemény partnere, a Nissan jóvoltából" - olvasható a hivatalos sajtóközleményben.