A Hamász átvette az ellenőrzést a rafahi határátkelő felett a Palesztin Hatóság kivonulása után

Átvette az ellenőrzést a Gázában hatalmon lévő Hamász palesztin radikális szervezet az enklávét Egyiptommal összekötő rafahi határátkelő felett - jelentette be a szervezet hivatalos közleményben hétfőn, miután előző este a Palesztin Hatóság (PH) bejelentette, hogy kivonja alkalmazottait e területről.



A Hamász belügyminisztériuma megerősítette, hogy a szervezet belbiztonsági vezetőjének, Taufík Abu Naím tábornoknak az emberei átvették az ellenőrzést a határátkelő felett.



A lépésre az után került sor, hogy vasárnap este a Ciszjordániában hatalmon lévő Palesztin Hatóság bejelentette a területen dolgozó munkatársainak a visszahívását.



A Palesztin Hatóság bejelentése szerint a döntésre azért került sor, mert a Hamász több tagjukat letartóztatta a napokban. A bejelentés szerint a radikálisok így próbálták megakadályozni a Mahmúd Abbász palesztin elnök által vezetett párt, a Fatah megalakulásának ötvennegyedik évfordulójára tervezett ünnepségeket.



Az Egyiptommal határos Rafah az Izrael által blokád alatt tartott gázai enklávé egyetlen átkelőhelye a külvilág felé.



A Palesztin Hatóságot vezető és Ciszjordániát kormányzó Fatah mozgalom 2017-ben kötött politikai megbékélésről szóló megállapodást a Hamásszal, ennek keretében egyeztek meg a Gázai övezet irányításáról is.



Ekkor a Hamász átadta az Izraelbe és Egyiptomba vezető gázai átkelőhelyek ellenőrzését a Palesztin Hatóságnak.



A Fatah és a Hamász a 2006-os parlamenti választások óta néznek egymással farkasszemet, amikor a voksok nagy részét az utóbbi szerezte meg.



2007 óta Gáza a Hamász irányítása alatt áll.



A két frakció között a legújabb feszültség azután robbant ki, hogy Abbász tavaly decemberben ígéretet tett a Palesztin Törvényhozási Tanács (parlament) feloszlatására, hogy nyomást gyakoroljon a Hamászra.



Elemzők szerint ha fel is oszlatják a parlamentet, a lépésnek csupán szimbolikus jelentősége lesz. Jehíja Músza, a Hamász egyik képviselője decemberben azonban arra figyelmeztetett, hogy a feloszlatással tönkretennék a hatályos politikai rendszert, ami káoszt okozna a palesztin területeken.