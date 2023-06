Forrás: Kisalföld Archív

5 éve történt – Karszalaggal fizetünk a VOLT-on

Öt évvel ezelőtt, 2018. június 8-án arról írt lapunk, hogy legalább 150 ezer látogatót várnak Sopronba 26. Telekom VOLT Fesztiválra. Előzetesünkben olvashatták, hogy az eseményt június 26-án a Depeche Mode nyitja meg. Három héttel a kapunyitás előtt sok újdonságot tudtunk meg a VOLT-ról. Az egyik nagy újdonság az volt, hogy a belépésre jogosító karszalaggal fizethetünk majd a fesztiválon. Van, aki már az ausztriai szállásnak is örül, hiszen hónapok óta alig találni szabad szobát Sopronban és a környékén.

Mondhatni, stílszerűen kezdődött a VOLT Fesztivál akkori sajtótájékoztatója: jött egy nagy zuhé, így a budapesti Akvárium Klub teraszára tervezett eseményt végül a hallban tartották meg - mintha csak főpróba elé állította volna a szervezőket az időjárás. Miután az esőt kizártuk, kevesebb mint 3 héttel a kapunyitás előtt sok újdonságot tudtunk meg az idei fesztiválról. Az egyik ilyen, hogy idén a belépésre jogosító karszalaggal fizetünk a VOLT-on. „Ez a rendszer a heti- és napijegyeseknél is működik, és gyakorlatilag a Festipay fizetőkártyát váltja ki, ami ezáltal tulajdonképpen beépül a karszalagba. így megszűnik a korábban a kártyáért fizetendő 500 forintos letét is, illetve a karszalag további előnye, hogy sorbaállás nélkül, a mobilapplikáción keresztül is fel lehet tölteni. Emellett természetesen egyérintéses bankkártyákkal is lehet majd ugyanúgy fizetni, mint eddig” - fogalmazott Fülöp Zoltán alapító-főszervező.

„A legnagyobb érdeklődés a Depeche Mode első hazai fesztiválfellépését kíséri. Rajongók ezrei készülnek az évek óta várt Avenged Sevenfold debütáló koncertjére, vagy éppen Steve Aoki, a Limp Bizkit, a Hollywood Undead, a Hurts, Alan Walker és a Clean Bandit show-jára. Eközben az Iron Maiden napjára már hetekkel ezelőtt minden jegy elkelt és a bérletek is gyorsan fogynak. Rekordszámú látogatóra, legalább 150 ezer vendégre számítunk” - mondta el Lobenwein Norbert, a VOLT másik házigazdája.

„A soproniak nemcsak toleránsak, hanem várják is a fesztivált. A beszélgetéseken visszatérő refrén, hogy »olyan jó ennyi fiatalt látni a városban«” – hallhattuk Fodor Tamás polgármestert. Sopron elöljárója hozzátette, nagyon fontosnak tartja és örül annak, hogy a VOLT a zenei kínálat mellett szervezett módon egyéb kulturális programokat is nyújt a látogatóknak, bemutatva a várost a fiataloknak. „A hangtechnika is sokat fejlődött, mivel én is a közelben lakom, tapasztalatból mondhatom, hogy a késői órákban sem zavaró a zaj, de természetesen van, amikor a szélirány miatt jobban hallható a zene” – fogalmazott a városvezető.

Forrás: Kisalföld Archív

10 éve történt –Kitelepítették Győrújfalut

2013. június 8-án arról számoltunk be lapunkban, hogy kitelepítették Győrújfalut, a helyieknek biztonsági okokból kellett elhagyniuk otthonaikat. Tíz évvel ezelőtt a Duna és a Mosoni-Duna vízállása megdöntött minden rekordot a megyében. Nagy Imre Attila győrújfalui polgármester a helyszínen rögtönzött sajtótájékoztatón azt mondta: a vízügyesek ötven százalék esélyt adnak arra, hogy a gát bírni fogja a víz hatalmas nyomását, de hiszi, hogy az elmúlt napok munkája nem volt hiábavaló és a töltés továbbra is állni fog.

„Elrendeltük Győrújfalu kitelepítését” – jelentette be Orbán Viktor június 7-én este.A miniszterelnök hangsúlyozta: a gát egyelőre stabil, de a víz nyomása olyan nagy, hogy biztonsági okokból szükség volt erre a lépésre. A Mosoni-Duna-parti községben fegyelmezetten, de szomorúan gyülekeztek az emberek a buszoknál. Kevesen voltak, a többség ugyanis az előző napokban már elhagyta a települést, sokan pedig autóval távoztak. A gáton dolgozó férfiak a településen maradhattak. Nagy Imre Attila győrújfalui polgármester a helyszínen rögtönzött sajtótájékoztatón azt mondta: a vízügyesek ötven százalék esélyt adnak arra, hogy a gát bírni fogja a víz hatalmas nyomását, de hiszi, hogy az elmúlt napok munkája nem volt hiábavaló és a töltés a szombati tetőzéskor is állni fog. Az elöljáró hangsúlyozta, hogy a döntés mögött valóban csak az elővigyázatosság áll, hogy ha mégis megtörténne a katasztrófa, ne éjszaka, sötétben, esetleg vízben kelljen menteni az embereket.

Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Győrújfalun azt mondta: a község határában lévő gátnál több repedés történt, illetve buzgárok keletkeztek, ezért úgy ítélték meg, hogy nem várják meg a sötétedést, hanem a biztonság kedvéért még előtte kiürítik a települést. „Ettől függetlenül a gátat nem adjuk fel, azt továbbra is minden erővel védjük” - szögezte le. Bakondi György arra a kérdésre, hogy mekkora a gátszakadás esélye, azt válaszolta, hogy jelentős, s a győrújfalui polgármester által említett ötvenszázalékos esély „közel áll a valósághoz”. Szerinte ha ez megtörténik, a töltésnél dolgozóknak pár percük van, hogy biztonságos helyre húzódjanak. „Ez a busz indul Győrújbarátra? ötvennégyben Csanakra mentünk” - ezzel a vicces megjegyzéssel próbálta elütni a helyzet súlyosságát Tóth Zoltán, aki egy kempingbiciklit tolva, minimális cókmókot hozva érkezett a kitelepítetteket szállító buszhoz. A nyugdíjas férfi 14 évesen élte át az 59 esztendővel ezelőtti árvizet, akkor egy hónapra kellett elhagyniuk otthonukat, s a folyó elöntötte a települést. Most azt mondta: bízik abban, hogy hamarabb visszatérhetnek és nem esik kár az épületekben. Balta feszültebb volt a történtektől, igaz, pániknak nem láttuk jelét. Soós Gyuláné tolókocsiban ülő férje mellett várakozott a buszon, és könnyes szemmel azt mondta, három felnőtt fia van kinn a gáton és rettenetesen aggódik értük. Özvegy Takács Ferencnének nem sokkal indulás előtt jutott eszébe, hogy gyógyszereit a nagy sietségben Arany János utcai házában hagyta; szerencsére a rendőrök visszakísérték, és magához vehette a pirulákat. A kitelepítetteket a győrújbaráti sportcsarnokban szállásolták el. Nagy Imre Attila győrújfalui polgármester azt mondta, akkor térhetnek majd vissza az emberek, ha levonult az ár.

Forrás: Kisalföld Archív

20 éve történt – veszélybe került a győri kórház

Csökkentik a műtétek számát, nehéz helyzetben a győri kórház. Ezzel a címmel számoltunk be arról, hogy a győri Petz Aladár Megyei Kórház a nehéz gazdasági körülmények miatt és a nyári szabadságok részbeni kiadása, biztosítása érdekében kénytelen volt korlátozó intézkedéseket hozni 1993 június 8-án. Ennek keretében a műtéti számokat és a működő műtőasztalok számát csökkentették, valamint a krónikus, halasztható műtétek számát. Minderről dr. Király Géza, a kórház orvos-igazgatójának klinikai helyettese tájékoztatta írásban szerkesztőségünket.