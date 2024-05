Kisalföld archívum

A Vasöntöde az elmúlt öt évben folyamatosan mérsékelte a füstgázok és más anyagok kibocsátását, de még így is listavezető a bírság szempontjából. Mint Zeberer Lajosfőmérnöktől megtudtuk, az egyik kupolókemencét több millió forintos költséggel már korszerűsítették, így kevesebb tológáz és pernye kerül a légtérbe. A másik kupolókemence korszerűsítésére is adtak be pályázatot, de a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium eddig még nem reagált az 1992-ben beadott pályázatra. Az önkormányzat sem tud pénzügyi támogatást adni. A gyár vezetői azonban nem mondanak le a környezetvédelmi tervekről. Véleményük szerint a kemence felújítására csak 1995-ben kerülhet sor. Az is gondot okoz, hogy a befizetett bírságot nem forgatják vissza a környezetvédelemre, pedig ez meggyorsítaná az ilyen jellegű beruházásokat. A bírságoltak listáján másodikként szereplő Vontatási Főnökséget a GySEV tavaly vette át a MÁV-tól. A tulajdonosváltás gyökeres változással járt együtt. Haragovics József,a főnökség vezetője elmondta, hogy korábban valóban nagy volt a füstképződés, ugyanis forgalomból kivont gőzmozdonyok kazánjával fűtötték az épületeket. Amikor azonban a GySEV átvette az épületeket, megszüntette a széntüzelést, és a városi hőközpontra kapcsolta a fűtést. A villanymozdonyok egyáltalán nem szennyezik a környezetet, a dízelmozdonyok kilencven százalékainak füstkibocsátása a megengedett határértéken belül van. Még van mit tenni, de a GySEV a jövőben is gondot fordít környezetvédelmi beruházásokra.