AZ ARÉNA, AZ USZODA TETŐSZERKEZETE KÉSZ, A MÉLYGARÁZS IS JÓL HALAD

Aki egy év múlva messze földről tér vissza Győrbe, sok mindenre nem fog ráismerni. A folyamatban lévő nagyberuházások látványosabb szakaszba értek. Az aréna, az uszoda tetőszerkezete kész, a mélygarázs is jól halad. A 4,9 milliárdos arénaberuházásnak a május mérföldkő volt. A 2017-es EYOF tette lehetővé a 3,2 milliárdos uszodaberuházást. Itt is állnak már az acél fő-tartók és körülbelül egy hónap múlva kerülhet sor a tetőburkolásra. A Dunakapu téren nyáron számíthatunk ugrásszerű változásra a 3,8 milliárd forintos fejlesztés keretében.

A 4,9 milliárdos arénaberuházásnak a május mérföldkő volt, aki látta mondjuk tavasz közepén, nézze meg most is az 1-es útról. A multifunkcionális csarnok tetőszerkezete fent van, s júniusban jön a héjalás - azaz a szerkezetet le is fedik.

Fűke Péter településfejlesztési vezető helyzetképet adott nekünk folyamatban lévő beruházásokról, mint elmondta, az arénánál a tetővel együtt jöhetnek a benti szakipari munkák, s kezdődik a mostani Magvassy-sportcsarnok felújítása.

Mint arról már beszámoltunk, a két épületet egybenyitják, s épül egy külön blokk is, irodákkal, öltözőkkel. A munka jól halad, november végére elkészül az ifjúsági olimpiai fesztiválhoz kötődő sportcentrum.

Szintén a 2017-es EYOF tette lehetővé a 3,2 milliárdos uszodaberuházást. Itt is állnak már az acél főtartók és körülbelül egy hónap múlva kerülhet sor a tetőburkolásra. Közben a medencetest alatti szakmunkák is megkezdődnek a szigeti Dózsa-sporttelep melletti uszodánál. Fűke Péter elmondta: várhatóan a nyár végére lesz kész az épület, ezt a bizonytalan idejű használatbavételi eljárás követi, a terv azonban az, hogy ősszel a lakosságé legyen a háromszintes komplexum.

A Dunakapu téren is nyáron számíthatunk ugrásszerű változásra a 3,8 milliárd forintos fejlesztés keretében. A mélygarázst záró födém a napokban kiépül, s jöhet a közműkiváltás, a burkolás, először a tér nyagati, majd keleti felén. Jó hír, hogy a nyár folyamán így a nagy átmérőjű, ideiglenes közművek is felkerülnek a folyóparti „közszemléről” a garázs födémjére, s ősszel leburkolják a most felvonulási útként feltárt Móricz Zsigmond rakpartot is.

Az új arénában 5500 néző láthatja a sporteseményeket, koncerteket, egyéb rendezvényeket.

A felújítás közben a Dunakapu és a Széchenyi tér közti kis utcák kivitelezése is megkezdődik, a munkaterületeket már átadták. Előbb az Apáca utca belvárosi oldala következik, majd a Dunakapu tér felőli rész. S ha már a belvárosnál tartunk, a „lüktetés” - hogy kölcsönvegyük a projekt elnevezését - a Dr. Kovács Pál utca után a Király utcán haladt felfelé, most a Kis Baross útnál tart.

Kevésbé középponti - de infrastruktúra nélkül is bruttó 187 milliós - beruházás a pinynyédi híd, amelyhez már a kapcsolódó kivezetéseket is felépítették a tavasz folyamán, s most a műszaki átadás folyik. Forgalomba viszont csak akkor helyezik, amikor elkészült a szigeti oldalon, a jelenlegi Honda-szalonnál épülő körforgalom. Úgy tudjuk, hogy nyárra tervezik az új, Stromfeld utcai szalon építését, s így a város reményei szerint legkorábban ősszel már használhatják a hidat a győriek.

20 éve - Visszaadták tejkvótájukat

Gazdakör: Az elnök is befejezi a tehéntartást

Várhatóan értékesítik Csornán a februárban bezárt tejcsarnokot. Mindeközben a gazdák folyamatosan válnak meg a teheneiktől, egyre többen hagyják abba a tejtermelést - állítja a helyi gazdakör elnöke.

A Csornai Gazdák Egyesülete idén februárban döntött az egyetlen, akkor még nyitva tartó tejcsarnok bezárásáról. A döntést a tejtermelés drasztikus csökkenésével indokolták. Ám, hogy mi történt azóta, azt dr. Túri Györgytől, a gazdakör elnökétől kérdeztük.

Bezárt a tejcsarnok

Április 1. és 10. között lehetett felajánlani a megmaradt tejkvótát a Tej Terméktanácsnak felvásárlásra literenként negyven forintért - mondta dr. Túri György. - A napokban megkaptuk a számlát, amit aláírva visszaküldtünk és ezután harminc napon belül utalják a pénzt. A gazdakör 359 ezer liternyi tejkvótával rendelkezett, ennek a pénzbeni ellenértékét várjuk, s ezt követően lezárul az ügy.

A tejcsarnok sorsáról ezután döntenek, hisz 3 tulajdonosa is van. Annak idején a termelőszövetkezet építette a gazdakör részére, önkormányzati területre. A szükséges dokumentumok beszerzését követően meghatározzák a tulajdonarányokat és várhatóan értékesítik az épületet. A befolyt pénzt a tulajdonrészek alapján osztják el. A gazdakörre eső összeget pedig tejkvóta arányában fizetik ki a tagoknak.

Felszámolódó állományok

Dr. Túri György szerint a leépülésnek koránt sincs vége, a gazdák folyamatosan értékesítik a teheneket. Többen már teljesen felhagytak a tejtermeléssel, sőt, a gazdakör elnöke is a tehénállomány felszámolásának a vége felé tart.

„Amikor erről szót váltottam a felvásárlóval, ő kijelentette, hogy egyáltalán nem érdekli, mit írtak le, hatvannégy forintot fizet az extra tejért, de abból literenként hat forintot levon szállítási költségre. Ötvennyolc forintért pedig extra tejet termelni nem lehet.”

Extra 58 forintért?

Március elején megjelent a Magyar Közlönyben, hogy az extra tej felvásárlási ára literenként hatvannyolc forint — fűzte hozzá. — Amikor erről szót váltottam a felvásárlóval, ő kijelentette, hogy egyáltalán nem érdekli, mit írtak le, hatvannégy forintot fizet az extra tejért, de abból literenként hat forintot levon szállítási költségre. Ötvennyolc forintért pedig extra tejet termelni nem lehet. A gazdaságomban alkalmazottakat foglalkoztattam, s az ő bérüket is a tejpénzből kellett volna fedezni, de ilyen felvásárlási ár mellett ez lehetetlen. A végsőkig bíztam a probléma rendezésében, de az állatorvosi fizetésem sem volt elég arra, hogy fenntartsam a gazdaságot. Ezért arra kényszerültem, hogy meghozzam ezt a könnyűnek egyáltalán nem nevezhető döntést. Huszonnyolc tehenet tartottam, mostanra azonban már csak nyolc maradt és folyamatosan meneszteni mindet. A többi gazda is küszködik, panaszkodik. Van, aki a januári tejpénzt most, májusban kapta meg. Ennek ellenére még reménykednek, mivel minden munkát maguk végeznek és a munkabért nem számolják.

40 éve - Új könyvtár a kapuvári húsüzemben

Kisüzemi könyvtárat avattak tegnap Kapuváron az ünnepi népi könyvhét alkalmából. A könyvtár avatása azonban nagy esemény. A mai gazdasági helyzetben bizony nem mindennapos dolog, hogy egy ipari vállalat, történetesen a Győr-Sopron megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat kapuvári gyára könyvtárat alakít ki. A kultúra persze nemcsak pénz, hanem odafigyelés kérdése is és ez a figyelem a vállalat, valamint a Szakszervezetek Győr-Sopron megyei Tanácsa központi könyvtára részéről szakszervezeti letéti könyvtárat eredményezett Kapuváron.

A tegnapi ünnepségen Kovács Gyula a szakszervezeti üzemi bizottság titkára beszélt az új könyvtár történetéről. 1968-tól működik letéti könyvtár a kapuvári húsgyárban. Akkor 320 dolgozót és 800 kötetet tartottak nyilván, a beiratkozott olvasók száma 70 volt. Jelenleg 2700 kötet várja az olvasókat a könyvtárban. A dolgozói létszám 963, közülük a beiratkozott olvasók száma 271. Az átadásnak kedvezőbb háttere nem is lehetne, mint hogy nemrég lett a vállalat, egyébként már nem először, kiváló. A termékeit világszerte ismerik.

A könyvtár az újonnan kialakított irodai szárnyban kapott helyet. Végső berendezésében több brigád is közreműködött: a Kállai Éva brigád, a vágóhídi hússzeletelő és a sonkaüzemi szocialista brigád. A megyei vállalattól húszezer forintot kaptak polcokra, amelyeket a szanyi tévállól szereztek be. A könyvtárat tiszteletdíjas könyvtáros vezeti, Németh Józsefné, aki különben az SZTK-számfejtőben dolgozik. Hetente két alkalommal, kedden és csütörtökön déli 12-től délután 3-ig fogadja az olvasókat.

Az ünnepi eseményt természetesen író-olvasó találkozóval tették emlékezetessé. Berkesz AndrásJózsef Attila-díjas írót látták vendégül, aki nagyon kedvelt a dolgozók körében. Valaha maga is munkás volt. Műveit, az Októberi vihart, a Sellő a pecsétgyűrűn-t, a Játék a tisztességgel-t, a Sirató£al-t, a Húszéveseket és társait sokan olvassák, forgatják. Az író a tegnapi találkozón életéről, munkásságáról beszélt, válaszolt az olvasók kérdéseire, majd dedikálta a műveit.