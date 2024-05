- Ágfalván hét civil egyesület és három alapítvány működik. Ezek a közösségek mind, mind értéket képviselnek. Ezért is örömteli, hogy a falu lakosságával közös vágyunk beteljesült és a beruházással egy minden igényt kielégítő, nagy létszámú közönséget befogadó, kulturálódást és művelődést szolgáló színtér jött létre - mondta elöljáróban Pék Zsuzsanna, Ágfalva polgármestere.

Megtörtént az új közösségi tér, vagy hagyományos nevén művelődési ház műszaki átadása. Fotó: Szalay Károly

Hozzátette, az utóbbi évek nagy intézményfejlesztési projektjeinek eredményeképpen a korszerű és esztétikailag is megújult Napsugár Óvoda, a tornacsarnokkal és tantermekkel bővített Váci Mihály Általános Iskola és a Szivárvány Mini Bölcsőde közvetlen szomszédságában készült el az új Közösségi Tér, hagyományos nevén művelődési ház, aminek most történik a műszaki átadása.

- Úgy érzem a jó Isten is segítségünkre volt, mert mindkét beadott pályázatunk kilencven százalékban pozitív elbírálásban részesült. Ezeknek is köszönhető, hogy Ágfalvára érve, rendezett, esztétikus oktatási, nevelési és kulturális intézményközpont köszönt ránk. A látványnál is fontosabb, hogy mindegyik korszerű és fenntartható módon járul hozzá az élhető települési környezethez - folytatta a polgármester.

A most átadott létesítmény minden korosztály számára alkalmas lesz szabadidejük hasznos eltöltésére.

Fotó: Szalay Károly

Ágfalva az „Élhető települések” elnevezésű pályázaton mintegy 86 millió forint támogatást nyert, a már szerkezetileg részben elkészült projekt megvalósításához. A 120 főt is befogadni képes belső tér és az új könyvtárhelyiség kialakítása, a gépészet, a világítás, a burkolatok és vizesblokkok kivitelezése, illetve az épületet körülvevő terület rendezése bruttó 122 millió forintba került. A tervezés, a közbeszerzés és a műszaki ellenőrzés munkadíjait is figyelembe véve, a megvalósításhoz közel 50 millió forint önrészre volt szükség.

- Az igényes szolgáltatás feltétele a belső berendezés minősége, amelyen még közösen dolgozunk a Megyei Könyvtár apparátusával. A helyszín tartalommal történő megtöltéséhez számíthatunk a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával létrejövő programokra és az ágfalvi kulturális kerekasztal javaslatait szervezők munkájára - beszélt a jövőről Pék Zsuzsanna.