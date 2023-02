Járdák is megújultak

– Sok új parkolóhely lesz a parkolólemezen, a felszíni parkolóhelyek közül már több rendelkezésre is áll. Köszönjük a lakók türelmét, hiszen az építkezés miatt ideiglenesen sok parkolóhelyet kellett megszüntetni. Jó hír viszont, hogy a Kodály Zoltán utca 2–10-es házsor melletti területen már több új parkolóhely van, mint eddig, mert forgalomtechnikailag másképp alakítottuk ki. A Földes Gábor utcánál negyvenkettővel lett több, mellette pedig a járdát is építjük. A Móra-iskola környékén borzalmas állapotban volt a járda, azt is megjavítottuk.

A díjról később döntenek

A 166 új parkoló jelentős előrelépést jelent.

– Tudom, hogy ez is kevésnek tűnhet, hiszen a háztartások többnyire két autóval rendelkeznek, bár annak idején ezeket a lakótelepeket nem így tervezték, nem gondoltak arra, hogy egynél több autója is lehet bárkinek. Hozzá kell azonban tennem, hogy a zöldterületeket is szeretnénk megóvni. Szükség van a parkokra is, nem lehet mindent lebetonozni. Itt is nagyon sok fát megmentettünk. Ha valaki így sem talál parkolóhelyet, hozzá kell szokni, hogy pár percet gyalogolnia kell – mondta az alpolgármester, aki arra a kérdésre, hogy kell-e fizetni a parkolólemez használatáért, így válaszolt: – 2015 óta a lakosságot többször megkérdeztük, fórumot is tartottunk. A válaszadók 80–90 százaléka azt mondta, hogy mindenképpen fizetne a parkolásért, csak végre legyen már parkolóhely. A lemezen egy garázsszintű szolgáltatást nyújtunk bekamerázott, kivilágított, biztonságos helyen. Meg kell majd gondolni, hogy milyen díjazást alkalmazunk, de ez egy későbbi döntés lesz.

A lakók már várják

– Örülünk, hogy a fejlesztések befejeztével több parkolóhely lesz. Napközben még csak-csak találni, de délutántól már szinte esélytelen, hétvégén meg pláne. Sajnos rengeteg rossz állapotú, műszakilag használhatatlan gépkocsi foglalja a környéken a helyeket, elszállításukkal is fel tudnának szabadítani néhányat. A szomszédban nemrég megszűnt a rendőrségi kirendeltség, azonban az ahhoz tartozó parkolóhelyeket még mindig csak engedéllyel lehet használni. Ha feloldanák a korlátozást, szintén lennének pluszhelyek – fejtette ki véleményét a Kuopio park szomszédságában álló tízemeletes ház egyik lakója. – Érdeklődtünk a Győr-Szol Zrt.-nél arról, hogy mikortól lehet igényelni fix kocsibeállót a parkolólemezen, de egyelőre nem tudtak konkrétumot mondani.