„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn” – Széchenyi István ezen gondolata a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Értéktár Bizottság jelmondata, hangsúlyozta dr. Pető Péter, aki a vármegyei közgyűlési alelnöki tisztsége mellett több civil szervezetben is vezető funkciót tölt be, valamint elnöke a vármegyei értéktárbizottságnak is.