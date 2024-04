MOL-részvény volt a csali

Az őrnagy ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy az internetes csalásoknak számtalan megjelenési formája ismert. Van, amikor pozitív üzenetekkel operálnak a csalók (pont a napokban derült ki, hogy egy győri nő kétmillió forintos kárt szenvedett mesés meggazdagodás reményében, itt csalinak Mol-részvények vásárlását dobták be a bűnözők), de arra is akad példa szép számmal, hogy társkereső oldalakon óvatlanul küldött felvételekkel indítanak zsarolást.