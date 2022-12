Mindig is a családi vállalkozás híve voltam. Az egyik legnagyobb büszkeségem, hogy ez megvalósult. Az nem volt kérdés, hogy a fiam ezt a mesterséget választja, mert kis korától a műhelyben nőtt fel. A fiam nálam tanult és velem is dolgozott, de hozzám hasonlóan határozott egyéniség és önálló szeretett volna lenni minél előbb. A generációváltás előbb megtörtént, mint ahogy én gondoltam. A klasszikus autójavító munkát már ő végzi az autószerelő műhelyünkben, a párom az autókölcsönzőnket működteti örömmel. Én már főként a használtautó-kereskedéssel, autókölcsönzéssel, autószállítással és alkatrész­üzlettel foglalkozom, két ember munkaidejét kidolgozom. Nagyon jó barátaim autóit és a kölcsönzött kocsik javítását, szervizelését vállalom már csak. Az a véleményem, hogy a vállalkozóknak több lábon kell állniuk. Ez biztosította, hogy talpon tudunk maradni ebben a nehéz gazdasági helyzetben is.

Közösségi ember

– A munka mellett szívesen vesz részt civil szervezetek munkájában, sőt, alakulásukat is kezdeményezi. Mi mindennel foglalkozik?

– Jó húsz évvel ezelőtt autóversenyzéssel is próbálkoztam. Écsen van a Rábaring, ezért arra gondoltam, jó lenne versenyeket rendezni. 1996-ban létrehoztam egy sportegyesületet, öt évig rendeztem autóversenyeket. Nagyon jó közösség alakult ki. A rallycrosst és a rallyt ötvöztem, kitaláltam egy rallycross derbyt. Nagyon szerették a versenyzők, mert olcsón lehetett versenyautót előállítani, a nézők pedig imádták, mert izgalmas párharcokat láttak. Ebből az időszakból arra vagyok büszke, hogy a pályán versenyeztünk egymással, de barátként szereltük egymás autóját a depóban. Nagyon jó baráti közösség alakult ki. Tagja vagyok az écsi lövészklubnak. Lovas polgárőrként is tevékenykedtem, most sajnos egészségügyi okokból nem tudok lóra ülni. Nem mellékesen egy baráti társaság tagja is vagyok: megálmodtuk az écsi Trianon-emlékművet, és két évvel ezelőtt, a 100 éves évfordulóra saját költségen megcsináltattuk. Szeretem a mozgalmas életet, nem tervezem a leállást, sőt, rengeteg tervem van. Szeretnék a régi autóimból és szerszámaimból egy retró műhelyt, kocsimúzeumfélét összehozni. Birtokomban van egy écsi bognármester műhelyének berendezése is. Ezeket a kocsikészítő szerszámokat, sőt ökrös szekeret is szeretnék kiállítani. Egyre többen kérik a bérautót sofőrrel, ezt is szívesen csinálom. Szerencsére nekem mindenhez van kedvem. De foglalkoztat a történelem és az irodalom is. Szeretem versbe szedni a gondolataimat, de prózát is szívesen írok. Gyűjtöm a település öregjeinek történeteit az utókornak.