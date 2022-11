Szabó Jánosné egy elektromos közlekedési eszközzel tudja csak elhagyni otthonát, mert szívelégtelensége, szívritmus- zavara miatt már rövid távon is fullad. – Emellett cukorbetegséggel is küzdök, mélyvénás trombózist kaptam és vizesedek, amit le kellett már többször szívni. Szeptemberben szívkatétereztek a győri kórházban. A kezelésekre, kivizsgálásokra a falugondnok visz el a falubusszal, de boltba sem tudok elmenni segítség nélkül – mondta el lapunknak Szabó Jánosné. Kettejük nyugdíja ugyan megközelíti a 200 ezer forintot, de rengeteg a kiadásuk férjével, a legtöbb a gyógyszerekre megy el. Emellett élelmiszerre és a rezsire költik a maradékot.

– A fiamtól kaptam ezt az elektromos kerekesszéket, de sajnos meghibásodott. Két akkumulátort kellene bele venni, aminek darabja 50–60 ezer forintba kerül. Sajnos ekkora összeget hirtelen nem tudunk kifizetni, főleg a megemelkedett árak mellett – mutatta az idős asszony. A járművet az udvaron tartják, amit lécekkel, lemezekkel, műanyag tetőelemekkel takargatnak be, hogy megóvják a csapadéktól. Jó lenne egy jobb megoldás a tárolásra, esetleg egy vízlepergető huzat, ami megvédi az időjárási viszontagságoktól.

Fotós: Csapó Balázs

Felkerestük Győrság polgármesterét, Ferenczi Zsoltot, aki azonnal intézkedni kezdett és egyenesen a kerekesszék gyártójához fordult. Kiderült, hogy mivel egy régebbi járműről lenne szó, nem biztos, hogy az új akkumulátorokkal működne. Egy új elektromos kerekesszék ára azonban megközelíti az 1 millió forintot is. Végül sikerült találni egy használt, de jó állapotú és működő járművet, amit a polgármester segítségével meg is vásároltak olvasóink támogatásából. Az új kerekesszék tegnap meg is érkezett, szállítással együtt 150 ezer forintba került, így az alapítvány által adott 200 ezer forint adományból fedezni tudták. A maradék összeget pedig gyógyszerekre és élelmiszerre költi majd a házaspár, akik nagyon hálásak voltak a nagylelkű segítségért.