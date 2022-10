A NIF Zrt. 2021. 10. 21-én jelentette be, hogy befejezte a Győr belső tehermentesítő út megvalósításának előkészítését. A környezetvédelmi engedély, és az építési engedélyek rendelkezésre állnak, az út- és híd kiviteli tervek elkészültek, az új Mosoni Duna híd terveinek hatósági jóváhagyása megtörtént. Folyik a kivitelezői közbeszerzési eljárás, és a kivitelezéshez szükséges területek megvásárlása. Ezzel együtt 2021. november 02-től megkezdi és még abban az évben be is fejezi a nyomvonalon lévő fák kivágását. Közleményükben azt is jelezték, hogy a kivágott fák helyére a nyomvonal mellett a projekt befejezése után mintegy 208 db 8/10 törzskörméretű, és 620 db 12/14 törzsméretű facsemete, és mintegy 2500 db cserje kerül majd elültetésre. A füvesítés 67000 m2-en fog megtörténni.