Fehérjékben, vitaminokban, foszforban, káliumban, vasban, cinkben is gazdag. Vasárnapi gasztro podcastünk vendége Szmik Lajosné Pataki Katalin nem csak friss fürjtojást kínál a vásárokban, hanem belőle készített tésztát, sőt, még a tésztára valót is. A főzési, felhasználási, bontási tippek, praktikák mellett olyan érdekességekre is fény derült, hogy mitől válhat depresszióssá egy fürj és nem megfelelő tartás milyen hatással van a tojás minőségére.

