– Célunk, hogy a jövőben még több csapatot lássunk el jól működő motorral. A találkozón két különböző példányt mutattunk be támogatóinknak, szponzorainknak. Egyrészt a sajátunkat, amit továbbfejlesztettünk. Megbízhatóbb lett, és kevesebbet üzemanyagot fogyaszt. Emellett a fővárosi csapat turbófeltöltővel ellátott prototípusát is be tudtuk mutatni a résztvevőknek –mondta el a csapatvezető. Az eseményen kerekasztal beszélgetést is rendeztek, ahol a SZEngine tagjai mellett Szigeti Márk, korábbi alapító tag, és Simon Gergely az Audi Hungária minőségbiztosítási munkatársa is részt vett. Ennek fő témája már a jövő évi fejlesztéscsomag volt.

SZEngine – készülnek a versenyszezonra

Pap Róbert lapunknak elmondta: idén is hagyományos szezonra készülnek, amit tesztidőszak előz meg különböző versenypályákon. Elsőként Spielbergbe utaznak a győri csapattal, és az ausztriai Red Bull Ringen versenyeznek autójukkal.