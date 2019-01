Sztrájk közelében az Audi

Hét napon belül akár kétórás figyelmeztető sztrájkot hirdethetnek a győri Audiban, a bértárgyalások ugyanis – hiába tartanak már hónapok óta – nem vezettek eddig eredményre.



„A szakszervezet bizalmi testülete a munkáltatóval folytatott bértárgyalást eredménytelennek nyilvánította és megalakította a sztrájkbizottságot" – tudatta velünk az AHFSZ. Hozzátéve: a bizalmi értekezlet a sztrájkbizottság tárgyaló csoportját felhatalmazta a tárgyalások folytatására.



A szakszervezet erről tájékoztatta a vállalatvezetést, amely érdeklődésünkre a hírt szintén megerősítette, a sztrájkbizottság létrejöttét pedig tudomásul vette.



Korábban megírtuk, hogy meglehetősen széles a szakadék a vállalat által ajánlott, illetve a szakszervezet által követelt ajánlatok között.



A felek: Németh Sándor, az Audi Hungária Független Szakszervezet elnöke és a bértárgyaló delegáció pénteken találkozott Achim Heinfling, az Audi Hungária Zrt. igazgatóságának elnökével és dr. Knáb Erzsébet személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági taggal. A téma természetesen a szeptember 24-én megkezdett bértárgyalások voltak.



Már ekkor tudható volt, hogy hétfőn rendkívüli értekezletre és bejelentésre készül az AHFSZ, most már ennek az oka és a tartalma is ismert. Az események innen várhatóan felpörögnek, a történéseket figyeljük és tájékoztatjuk önöket.



Kétórás figyelmeztető sztrájk eddig csak egyszer volt az Audiban – két évvel ezelőtt, s akkor is megrekedt bértárgyalások miatt.