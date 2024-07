Kiderült, hogy az utóbbi években nőtt a házasságok felbontásának száma, és még a látszólag stabil kapcsolatok is gyakran véget érnek. Az online világ, a közösségi média és a felgyorsult életmód pedig mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kapcsolatok gyorsabban bomlanak fel.

A szakember kiemelte, hogy bár közkeletű vélemény, hogy a házasságok fele válással végződik, a valóság ennél árnyaltabb. - A hosszabb élet és az életmód változásai befolyásolják a kapcsolatok tartósságát. Korábban, amikor az emberek rövidebb ideig éltek, a házasságok is kevesebb kihívással szembesültek. Manapság azonban az emberek több időt töltenek együtt, ami több konfliktust is hozhat magával - hangsúlyozta.

Hallgassa meg!

- Az anyagi függetlenség is szerepet játszik a válások számának növekedésében. A mai társadalom nagyobb hangsúlyt fektet az egyéni boldogságra és önmegvalósításra, ami sokszor a kapcsolatok rovására megy. Emellett a modern technológia és az online ismerkedés is megváltoztatta a kapcsolatok dinamikáját. A social media illúziója, miszerint könnyebb ismerkedni, gyakran csalódáshoz vezet, mert az online térben hiányoznak az elsődleges impulzusok, amelyek az élő találkozásoknál jelen vannak - tette hozzá.

- A válást a legtöbben kudarcként élik meg, hiszen valami, amiben hittek és amiben kényelmet találtak, véget ér. A válás egy sokk, ami újrakezdésre kényszerít, és ez nem kevés önismereti munkát igényel. Az új élet felépítése mellett a közös gyerekek is örökre összekötik a szülőket, ami tovább bonyolítja a helyzetet - mondta.

- A válás azonban nemcsak a fiatal generációra jellemző, hiszen az idősebb korosztálynál is egyre gyakoribbak, ami különösen nehéz. Ilyenkor már hosszú évek szokásai és kötődései alakultak ki. A szakítás feldolgozása és az újrakezdés itt még nagyobb kihívás, de a megfelelő kommunikációval és mediációval el lehet válni békében és meg lehet teremteni az új alapokat - hangsúlyozta a szakember.

- Azt sem szabad elfelejteni, hogy a válás feldolgozása egy gyászfolyamat, amelyet nem lehet és nem is szabad siettetni. A gyászév, amit a hagyomány is ajánl, gyakorlati szempontból is fontos, ez az idő elég arra, hogy az ember kialakítsa új szokásait és megbarátkozzon a helyzettel. Ez az időszak lehetőséget ad arra, hogy az egyén újraépítse önmagát és felkészüljön egy esetleges új kapcsolatra - zárta szakember.