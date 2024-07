Debrecen és Miskolc volt a házigazdája a 35 ország 428 egyetemének, 3800 sportolójának részvételével megrendezett Európai Egyetemi Játékoknak július 12. és 24. között. A 17 sportágat felvonultató eseményen minden idők legnagyobb magyar küldöttsége vett részt 22 hazai felsőoktatási intézmény közel 600 hallgatójával. A győri Széchenyi István Egyetemet 17 versenyző képviselte kick-boxban, dzsúdóban, illetve 3x3-as kosárlabdában, és mindhárom sportágban dobogós helyezéseket értek el.

A győri küldöttség legfényesebb érmét Petrovics Péter szerezte, aki kick-boxban, a full-contact 86 kilogrammos kategóriában aranyérmet szerzett, miután legyőzte török ellenfelét.

A Széchenyi István Egyetem dzsúdósai is kitettek magukért, és a küldöttségből ketten is éremmel térhettek haza. Vida András a 30-nál is több indulót számláló mezőnyben második helyezést ért el a 66 kilogrammos súlycsoportban, míg Szeredás Botond Bence a 73 kilogrammosok között nyert bronzérmet.

Vida András ezüstöt… (Fotó: EUG 2024)

3x3-as kosárlabdában a győri női csapat a legjobb magyar együttesként a harmadik helyet szerezte meg. Dr. Barthalos István tanítványai német ellenfelüket legyőzve jutottak a torna legjobb négy csapata közé, ahol előbb kikaptak a spanyol riválistól, de a bronzcsatában, egy drámai, hosszabbításos mérkőzésen legyőzték a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemet búcsúztató ukrán lányokat.

A Széchenyi István Egyetem szereplésével kapcsolatban Gyömörei Tamás, az intézmény Sport- és Rekreációs Központjának vezetője elmondta: hatalmas köszönet illeti a sportolókat, hiszen tanulmányaik mellett vállalták a többhónapos felkészülést, az edzéseket, az edzőtáborokat, az előversenyzéseket, hogy sikeresen képviselhessék az intézményt. „Ismerve, hogy ilyen szintű eredményekhez tíz-tizenöt éves, lemondással, áldozatokkal, kudarcokkal is övezett út vezet, úgy gondolom, ők olyan kiemelkedő értéket képviselnek, amivel példát mutatnak a többi hallgatónak és az oktatóknak egyaránt. Remélem, hogy a jövőben is biztosítani tudjuk élsportolóink számára azt a környezetet, amellyel sportkarrierjükben és tanulmányaikban hasonló vagy még nagyobb sikereket érhetnek el” – húzta alá.