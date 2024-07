Szikszai Zsanett, a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. marketing vezetője szerint a nagyszabású kifejezés ez esetben pedig nem túlzás, hiszen

a hangulatért többek között olyan kiemelkedő előadók felelnek majd, mint a Halott Pénz vagy a VALMAR, míg az est házigazdái Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna lesznek.

A koncerteken kívül további izgalmas programokkal, meglepetés fellépőkkel, bemutatókkal és night shoppinggal várják majd a látogatókat.

Az eseménysorozathoz kapcsolódóan elindítjuk a „Kabala Kaland” elnevezésű gyermekrajzpályázatunkat is, melyre a 6 és 14 éves korosztályba tartozó kis művészek kreativitására bízzuk az ETO Park egyedi kabalájának megalkotását. Az első három helyezettet értékes pénznyereményben részesítjük, míg a nyertes rajzából életre keltjük a kabalafiguránkat. Célunk, hogy a szeptember 20-i Grand Openingen ha nem is „élőben, de grafikai rajzon már be tudjuk mutatni a figurát.

– jelentett be Szikszai Zsanett.

A következő napokban óriás nyereményjátékkal is készülnek, a vásárlók között hetente sorsolnak majd különböző értékes ajándékot, a fődíj pedig – amit a Grand Openingen adnak át - 500 ezer forint készpénz lesz, így érdemes mindenkinek szerencsét próbálnia.

Célok 2024. második felére

Idén év végéig a fő cél a teljes telítettség elérése, azaz 100 %-os bérlői kihasználtsággal fogunk működni. Ez 50 üzletet és szolgáltatóegységet jelent.

– tette hozzá Simon Csaba.

Az ETO Park teljeskörű felújításon esett át, de itt még nincs vége a fejlesztéseknek.

Hamarosan egy gyorsétteremlánc driveja is megjelenik a parkolóban, valamint elkezdték az ETO Hotellel összekötő üveghíd építését is. Így csak néhány lépésre lesznek a helyi élmény és egyéb szolgáltatások a vendégeknek. A tervezéskor arra is figyeltek a kivitelezők, hogy a meccsekre érkezők könnyen bejuthassanak a stadionba a plázából. A hotel is nagyobb átalakításon megy majd keresztül, ugyanis wellness szállodává varázsolják.