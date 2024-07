Kokas Évát városszerte ismerik, bölcsődéstől a nyugdíjasig nagyon sokan járnak az intézmény programjaira a Generációk Házába. A Szent László-díjat több évtizedes, kiemelkedő szakmai tudással és elhivatottsággal végzett intézményvezetői és művelődésszervezői tevékenysége elismeréseként kapta.

Kokas Éva a Szent László-díjjal.

Fotó: Csapó Balázs

– Mi is az a Generációk Háza?

– Egy művelődési intézmény, amely az évek alatt a generációk házává vált. 38 éve dolgozom itt, ebből 30 éve vagyok a ház igazgatója. Régen Gyermekek Háza voltunk, elsősorban a kicsikre koncentráltunk, nekik szerveztünk programokat, táborokat. A gyerekeket azonban elkísérték a szülők, nagyszülők a különböző szakkörökre, amiket érdeklődéssel figyeltek. Gyakran mondogatták: ők is szívesen kipróbálnák ezeket a tevékenységeket. Ahogy jöttek az igények, elkezdtünk a felnőtteknek is foglalkozásokat szervezni. Kialakultak azok a programok is, amelyek csak nekik szóltak. Például harminc évvel ezelőtt kezdtük el a kosárfonást Bauer Józsi bácsival, a pinnyédi kosárfonóval, és a mai napig is van ilyen szakkör a házban, nagyon sokat emlegetjük első mesterünket. Mi igazából a kézművességek háza is vagyunk, lehet nálunk szőni, fonni, fazekaskodni, nemezelni, selymet festeni és még sok minden mást csinálni. Én magam 25 évig fontam kosarat, de a gyöngyfűzés is az egyik kedvenc időtöltésem lett. Mondhatom, álommeló a mi munkánk, csodálatos, hogy az ember azt csinálja, amit szeret. Én is és a kollégáim is imádjuk ezt a munkát.

Amióta Generációk Házaként működünk, elmondhatjuk, hogy minden korosztály megtalálhatja a kedvére való elfoglaltságot a szülés-előkészítő programoktól kezdve Töreki Zsuzsi Kerekítő-foglalkozásain keresztül a gyerekszakkörökön, művészeti csoportokon, ismeretterjesztő és drámapedagógiai foglalkozásokon át. A középiskolásokat nehezebb becsalogatni a házba, őket a Kisfaludy Napokkal igyekszünk megszólítani.

Örömünkre szolgál, hogy a nyugdíjasok is nagyon aktívak. Felismerték, hogy a túlélés záloga a közösséghez való tartozás. Sokan jönnek hozzánk szeniortáncra. Ott a hölgyek nem azon gondolkodnak, hogy mi fáj, hanem azon, hogyan tegyék a lábukat, merre forduljanak. Kacagnak, jókedvük van, elfelejtkeznek bújukról-bajukról egy kis időre, de sokan járnak a nyugdíjasklubokba is. A mentális és fizikai egészségüknek is jót tesz. A napi problémák mellett kell, hogy a mikrokörnyezetünkben jól érezzük magunkat, egymást segítsük, szeressük.

– Ez a mentalitás jellemzi a munkáját is?

– Boldog vagyok, hogy megkaptam ezt a csodálatos díjat, büszke vagyok rá. Jólesett, hogy észrevették évtizedes munkámat, de ezt csak a kollégáimmal együtt tudom megvalósítani. Vezetői hitvallásomnak azt tartom: „Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha messzire akarsz érni, keress társakat!” Ennek szellemében szervezem az életemet, csapatjátékos vagyok. Csodálatos kollégáim vannak, akik lelkesek, kreatívak, és velem együtt mindig újabb és újabb feladatokra vállalkoznak, egymást folyamatosan inspiráljuk, erősítjük, közösen alkotunk.

– Mire büszke az eltelt csaknem negyven évből?

– Sok mindenre. Harminc évvel ezelőtt, amikor a városban a tavaszi fesztivál indult, mi az akkori kollégáimmal a hímes tojás napját szerveztük meg, és tesszük ezt azóta is minden évben. Pár évvel utána indítottuk a szavalóversenyeket, színjátszó-találkozókat, néptáncprogramokat, a mostani kollégáimmal pedig az új Kisfaludy Napot hoztuk létre. De arra a táborra is büszke vagyok, amit most már 10 éve minden évben megszervezünk. Az elmúlt három hétben 360 gyerek segítőikkel együtt régészeti csodavárost épített raklapokból a Kiserdőben. Fúrtak, faragtak, alkottak, visszaforgatták az idő kerekét.

– A győri képviselő-testület újabb öt évre megbízta az igazgatói teendők ellátásával. Milyen tervei vannak a jövőre nézve?

– Nagyon örülök annak, hogy lehetőségem nyílt folytatni a munkát. A Generációk Házának épülete nemrégen végre-valahára egy nagy felújításon esett át, nagyon szép tereket kaptunk. Ebben az öt évben szeretném kiélvezni a megújult terek kínálta lehetőségeket. A belső udvarunk most már alkalmas többféle rendezvény szervezésére is. „Valami új” címmel két koncertet tartottunk már telt házzal a nyáron, és még két koncert előttünk áll. Szeretnénk ezeket az alkalmakat különlegessé tenni. Nekünk is rengeteg programunk van, de sokan megkeresnek bennünket ötleteikkel, amikre nyitottak vagyunk. Szeretnénk megtartani a bevált programjainkat, és már csak kevés újdonság fér a nap 24 órájába. Kollégáim is nagyon elhivatottak, kreatívak, vállalkozó kedvűek. Keressük az új pályázati lehetőségeket, mert tudjuk, hogy bár sok munkával jár, ezzel új programokat, eszközöket nyerhetünk.