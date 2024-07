A párizsi ötkarikás játékokon a női tornászok is bemutatták gyakorlataikat. A harmadik olimpiájára kijutott Kovács Zsófia felemáskorláton volt érdekelt, és egy jó gyakorlat után, a leugrást követően megsérült a pódiumedzésen. A DKSE tornászára orvosi vizsgálatok várnak pénteken. A nőknél Kovács Zsófián kívül Czifra Bettina Lili és Bácskay Csenge indul a 33. Nyári Olimpián. Czifra négy szeren mutatkozott be, Bácskay pedig ugráson volt érdekelt a pódiumedzésen.

A női selejtezőt vasárnap rendezik meg az olimpián, a magyarok az 5. csoportban lépnek szerekhez, ami azt jelenti, hogy a hét utolsó napján késő este lesznek meg az eredmények.

A férfiaknál Mészáros Krisztoferért szoríthatunk. A Győri AC tornásza sikeres pódiumedzésen van túl Párizsban, ő hat szeren indul, és a selejtezője szombaton lesz.

Draskóczy Imre, szövetségi kapitány: - A pódiumedzésen Kovács Zsófi kezdett felemáskorláton, szép gyakorlatot mutatott be, mi Zsófi edzőjével, Trenka Jánossal úgy láttuk, hogy a leugrása is rendben volt, de Zsófi a lábához kapott és sajnos megsérült a műtött lába. Az orvosi team azonnal kezelésbe vette. Az MRI-vizsgálat biztosabb diagnózist ad, és ez után dönt az orvosi team a további teendőkről. Egyéb vonatkozásban a MOB és a MATSZ vezetői döntenek. Csenge és Lili végignézték az egészet, természetesen ők is a hatása alá kerültek, de megpróbáltuk őket felrázni. Zsófi edzője egyértelműen Zsófi mellett maradt, míg én a másik két versenyzővel végigcsináltam a pódiumedzést. Sikerült elérni, hogy csak magukra és a gyakorlataikra figyeljenek, büszke vagyok rájuk, mert ami elvárható tőlük, azt hozták a pódiumedzésen.