– A bevétel nagy része a szombati napon került az adományládákba, a győri klub teljes bevétele 33 százalékkal lett több mint tavaly. Ennek nagy részéből a Kazinczy szép magyar beszéd versenyt támogatjuk. Emellett többek között az erdélyi kis falu, Székelyvarság magyar anyanyelvű gyermekeinek üdültetését is segítjük majd a Balaton partján, de jut belőle diákcsere programunkra is. Nálunk alapelv, a „Jobb adni, mint kapni.", a fröccsnapok sikerét nyugtázza az is, hogy az ország minden pontjáról érkeztek vendégek – fogalmazott az elnök.