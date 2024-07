A vád szerint a vádlott férfi 2008-ban rábírta a 25 éve hajléktalan sértettet, hogy a sárbogárdi ingatlanába költözzön, lakhatásért és élelemért cserébe gondozza az állatait. Ezután a hajléktalan szállása a víz és fűtés nélküli istálló volt, napi 12 órát dolgozott, többször éhezett. A vádlott családja is ott élt, azonban a házukba a sértett nem léphetett be. Amikor a vádlott távol volt az édesanyja felügyelte és határozta meg a férfi munkáját. Anya és a fia többször bántalmazták is a hajléktalant, aki a kiszolgáltatott helyzete miatt mindent eltűrt.

Végül tavaly augusztusban megszökött, az utcán egy rendőr felfigyelt rá, majd a kimerült és elhanyagolt külsejű férfit hajléktalanszállóra kísérte.

A Székesfehérvári Törvényszék társtettesként elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka, valamint testi sértés bűntette miatt a férfit 5 év börtönbüntetésre, 5 év közügyektől eltiltásra, a nőt 5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

Az ítélet ellen az ügyész a férfi büntetésének a súlyosítása, a férfi és a védője enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést. Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.