Ma hivatalosan megkezdődik, ami tulajdonképpen már két napja tart: a 2024-es nyári olimpia Párizsban. Labdarúgók, kézilabdázók, rögbisek már a pályákon vívják küzdelmeiket, míg mások az edzőcsarnokokban vagy az uszodákban készülnek, netán még otthon várják, hogy a francia fővárosban fellobbanjon a láng, ezzel megkezdődjenek a XXXIII. újkori játékok.

Mi, magyarok mindig fokozott várakozással tekintünk egy-egy olimpia elé, ami nálunk évtizedek óta különleges presztízzsel bír, és talán éppen ezért az egész magyar sport olimpiacentrikus. A versenyzők dotálása is kiemelkedő. Amíg a tokiói olimpián az aranyérem ötvenmillió forintos állami jutalommal járt, ez az összeg Párizsban már 55 millió forint lesz. Az ezüstérem megközelítőleg 40, a bronz 32 millió forintot „ér”. Szerintem ezek az összegek világszínvonalúak lehetnek.

Kis nemzetként mindig különleges büszkeséggel tölt el bennünket, ha a legnagyobb sportos seregszemlén a győztesnek felhangzik a magyar Himnusz, a dobogón éremmel a nyakában látjuk valamely honfitársunkat – esetleg csapatként többeket is egyszerre. Szerencsére idén is lesz kikre figyelnünk, hazánkat 21 sportágban 180 sportoló képviseli a francia fővárosban.

Itthon már javában tart az „össznépi matek”, mennyi érmet, ezen belül is mennyi aranyat szerzünk Párizsban. A realitás az lenne, ha nagyjából 15–20 medált gyűjtenének legjobbjaink. Van olyan becslés is, melynek alapján 23 érmet nyerünk, a hét győzelem mellé hat második és tíz harmadik helyet szerzünk, ezzel pedig a tizenegyedik helyen zárjuk az éremtáblázatot. Az már kiugróan szép teljesítmény lenne.