Szemműtét után, és egy újabb előtt - 30 ezer forint Ferenc egyetlen jövedelme

Poór Ferenc rokkantnyugdíjából él Nagyszentjánoson.

Ha támogatást adna vagy kérne

Hónapokig kitartóan, önfeláldozóan ápolta ágyhoz kötött, beteg édesanyját halála előtt Poór Ferenc. Gondoskodott gyógyszereiről, a mindennapi meleg ételről, a ruháiról, mindent megtett, hogy megkönnyítse a napjait. Pedig neki is volt, van is több egészségügyi problémája és most már egyedül él a nagyszentjánosi férfi egy leromlott állagú házban, szerény körülmények között.A családsegítő hozzá járó munkatársának szívesen önti ki a szívét, érzéseit, mert sokszor elhagyatva érzi magát. Rokkantnyugdíja alig több mint harmincezer forint és csak ez az egyetlen jövedelme, ebből kell a megélhetést megoldania, pedig a létfenntartáshoz alig elegendő. Azonban csak könnyű alkalmi munkákat vállalhat. Ház körüli feladatokat másoknál is szívesen elvégez, hogy legyen pénze, amiből az élelemre futja.Jelenleg az is tetézi gondjait, hogy nemrég volt egy szemműtétje és az orvosok szerint hamarosan muszáj lesz egy újabb hasonlót elvégezni rajta. Óriási segítséget jelent neki minden támogatás, amit önzetlen emberektől kap. Azokért a forintokért is hálás – a százötvenezer forintért –, amit eljuttathattunk neki olvasóink adományainak köszönhetően, amelyek a Jóakarat hídján érkeztek a Lapcom Média Alapítványhoz.