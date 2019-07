Áldással közlekedhetnek a forgalomban

Az utóbbi években már a rendőrök, mentők és tűzoltók is kértek áldást járműveikre.

A mai életkörülmények egyre inkább szükségessé teszik a különböző járművek használatát, munkánk eredményes végzéséhez: hogy feladatainkat jól el tudjuk látni, ezért tartjuk fontosnak, hogy ezen eszközöket megáldjuk mindazokkal együtt akiknek segítségére vannak és így az égiek támogatását is élvezzék"

Felelősségérzet, figyelmes vezetés, ha dühösek vagyunk, ne lépjünk a gázpedálra, a gyalogosoknak mindig adjunk elsőbbséget: többek közt ez áll az autóvezetők tízparancsolatában. A Szentlélek templom előtt vasárnap Benkovich Ferenc plébános tartott járműáldást.A hagyományokhoz híven,- Szent Kristóf az utasok, vándorok, hajósok védőszentje, a tizennégy segítő szent egyike, akinek képét ma is sok autós és motoros hordja magával -,a Magyar Autóklub háttértámogatásával.- így harangozták be az eseményt.Benkovich Ferenc plébános szerint fontos, hogy nyugodtak maradjunk kritikus helyzetekben is, hogy elkerüljük a baleseteket.Ezután az autóvezetők tízparancsolatát olvasta fel: felelősségérzet, figyelmes vezetés mellett lényeges, hogy koncentráljunk a forgalomra.Kiemelte, "az alkohol az ellenséged, a gyorsaság helyett a mértékletességre ügyeljünk, s ha dühösek vagyunk, ne lépjünk a gázpedálra. Olyan járművel közlekedjünk, ami a közlekedés szabályainak megfelel, legyünk jóindulatúak és barátságosak, a gyalogosoknak mindig adjunk elsőbbséget."A plébános a két tűzoltóautót, a rendőr- és mentőautót is megáldotta, majd sorra a több mint száz misére érkező, parkoló járművet és a benne utazókat.