A győri nagycsaládosok szerint a közösség ereje legyűri a gondokat - vidám fotók

Biztos utánpótlás



A Győri Família Nagycsaládosok Egyesületének életében mindig fontos a következő generáció biztosítása. Mivel azok a családok válhatnak taggá, ahol legalább három gyermeket nevelnek, ezzel többnyire nincs is gond. Külön szerveznek fiataloknak szóló programokat, például táborokat. Egy családnak az éves egyesületi tagdíja 7000 forint, plusz pár óra önkéntes munka.

Kevés olyan győri egyesület akad, amelyet pár évvel a rendszerváltás előtt alapítottak, mégis napjainkban fejlődik, évről évre mind több közösségi programot szervez. "Nagycsaládosként megszoktuk a hétköznapi kihívásokat. Akik több gyereket nevelnek, tudják, sokszor milyen nehéz egyről a kettőre jutni, de nagyon megéri. Ez igaz a közösségi életre is. Ebbe energiát, időt kell fektetni, de sokszorosát kapjuk vissza barátságokban, emberi kapcsolatokban" – kezdte Gyertyás János, az egyesület vezetője.A győri nagycsaládosok az elmúlt hetekben ajándék lisztből süttettek ünnepi kalácsot, kuglófot, előtte nem sokkal több ezer liter adomány jégkrém Győrbe érkezését oldották meg. A szállításhoz hűtőautót béreltek, majd pár nap alatt szétosztották az édes jeges örömöt tagjaik között. "Ezek az akciók viszonylag széles körben ismertek, de számos más szolgáltatással is segítjük a családokat, például a győri fürdőbe bérleteket tudunk biztosítani tagjainknak az önkormányzat támogatásával. Az egyesületünk élete elsősorban nem az adományosztásokról, hanem a közösségerősítésről szól" – hangsúlyozta Gyertyás János."A családok támogatják egymást, hasznos információkat, például pályázati lehetőségeket, tapasztalatokat osztanak meg a másikkal. A hivatali ügyintézésben is segítünk. Egy győri úr felajánlásának köszönhetően ingyen németórákon is részt vehetnek a tagok a Mónus Illés utcai irodánkban. Utóbbi igazi találkozási pont. Itt tartunk játék- és ruhabörzéket, használt cikkek között lehet válogatni. Emellett jó szóra, teára minden nagycsaládost szívesen látunk" – tette hozzá Papp-Sárközi Kriszta elnökségi tag. A legjobb példákat mindig az élet hozza. A családanya legkisebb gyerekére tagtárs anyuka vigyázott, ameddig beszélgettünk a szerkesztőségben."Az elmúlt két évben pályázati támogatásból hasznos programokat valósítottunk meg. Tartottunk önkéntes és vezető képzést, háztartási gazdálkodást segítő előadásokat. Utóbbi gyakorlatilag a családmenedzsmentről szólt, kezdve attól, hogyan osszuk be sikeresen az időnket, hogyan tervezzünk előre" – hallottuk Gyertyás Jánostól. „Ezt a hétköznapokban nélkülözhetetlen tudást Nyugat-Európában az iskolákban tanulják a fiatalok, most nálunk az egyesület tagjai fejlődhettek e téren. Tagjaink között vannak egyetemi tanárok, vállalkozók. Ők is azt mondták, hogy hasznukra vált a képzés során szerzett tudás" – búcsúzott Papp-Sárközi Kriszta.