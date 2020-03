Koronavírus: a legfrissebb megyei hírek – Mi a helyzet a határon? A járvány átrendezi az utazásokat

Elúszik a pénzünk, ha nem kelünk útra a koronavírus miatt? – az utazó félelme nem lemondási ok a biztosító szerint

Ezt ne hagyja ki! Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány

Példátlan intézkedéseket hozott szerdán a kormány: rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdettek ki a koronavírus elleni védekezés érdekében. Minden fontos belföldi és külföldi információ a kisalfold.hu dossziéjában >>



7.07 – Ön mit tapasztalt a határátkelőknél csütörtökön? [email protected]

7.05 – Újabb szigorításokat vezet be Olaszország

Az Egyesült államok 30 napra felfüggeszt minden beutazást Európából

Kétezer fölött a fertőzöttek száma Franciaországban

Részletek >>

7.00 – Szünetel az átkelés: Csongrád és Bács-Kiskun megyében több határátkelőhelyet is lezártak a szerbek

A szerb kollégák tájékoztatása szerint március 12-én 7 órától nem üzemelnek a következő határátkelőhelyek: Bácsalmás-Bajmok, Bácsszentgyörgy-Hadikfalva, Tiszasziget-Gyála, Ásotthalom-Királyhalom, Kübekháza-Rábé, Röszke-Horgos közút határátkelő.

Határátkelésre továbbra is lehetőség van Hercegszántó és Tompa közúti, Röszke Autópálya Határátkelőhelyeken és Kelebia Határrendészeti Kirendeltség Vasúti Határátkelőhelyen.

Előzmények – Szerda 7.00

Ha valaki köhög vagy hőemelkedése van, lehet, hogy csak influenzás

Dr. Tamás László János főigazgató főorvos elmondta: a gyanús esetek száma, ami öngyanún vagy a háziorvos véleményén alapul, nagyon megszaporodott az utóbbi napokban. Nyilván ezeknek a töredéke az esetdefiníción alapuló gyanús eset. Idáig a győri kórházban három gyanús beteg volt, de nem mutattuk ki náluk a koronavírust.

– A kórház felkészült tervekkel is. Most az lenne a cél, hogy mindenki pontosan olvassa el a tájékoztatókban megjelenteket, hogy tudja, mikor valós a gyanú a koronavírus-fertőzöttségre – folytatta dr. Tamás László János főigazgató főorvos. Egy felső légúti huruttal a legjobb, ha a beteg otthon marad legalább két hétre, mert az meggyógyul ennyi idő alatt – tanácsolta a főigazgató. – Ha közben valakinek romlik az állapota, akkor úgyis bekerül a kórházba. De attól, hogy valaki köhög, hőemelkedése van vagy láza, még nem biztos, hogy koronavírusa van. Jelenleg a küzdelmet az okozza számunkra, hogy azokat a betegeket, akiket mentő hoz ide, nekünk mindenképpen elkülönítve kell fogadni, ami megterheli a rendszerünket. Főleg akkor, ha majd belépnek a valódi esetek, márpedig mára körülvette az országot a valódi fertőzés.Eddig három olyan beteg jelentkezett a győri kórházban, aki megfelelt az esetdefiníciónak, mert volt lehetősége kontaktusba kerülni koronavírusos beteggel. Azonban volt legalább 15–20 olyan páciens, akik ennek nem feleltek meg, úgy érkeztek. A fertőzés a maga útján megy előre, akár megtízszereződhet egy hét alatt, ezért a valós esetek száma is növekedni fog, ami minden intézményre elkülönítési terhet ró. Ha kimutatják a betegséget, akkor pedig a beteget kezelni kell, amit jelenleg a Szent László Kórház végez. Ahogy az esetek száma növekszik, úgy nyilván mind a tizenkilenc intézmény, ami fertőzőellátásra ki van jelölve, be fog lépni a kezelésbe, így a győri kórház is. A főigazgató megígérte, hogy amint lesz koronavírussal fertőzött eset, tájékoztatást ad róla.

A járvány átrendezi az utazásokat

A koronavírus-járvány nagy csapást jelent a turizmusra és egyelőre úgy tűnik, átírja utazási szokásainkat. Olaszország a magyarok kedvenc úti céljai közé tartozik. Mint ismert, a koronavírus-válsághelyzet miatt az olasz hatóságok az egész országot lezárták. A római magyar nagykövetség arra kéri az Olaszországban tartózkodó magyarokat, hogy mielőbb jöjjenek haza.

Olaszországban az autópályákon közlekedőket is ellenőrzik a hatóságok. Az árufuvarozóknak igazolniuk kell úti céljukat. A magyar külügy felhívja a figyelmet, hogy az olasz kormány nem akadályozza az ország területén tartózkodó külföldi állampolgárok hazajutását, azonban az utazás megszervezésében a magyar konzulátus nem tud segítséget nyújtani. Tegnap Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a kormánynak arról a javaslatról is döntenie kell, hogy az osztrákokkal egyetértésben lezárja-e a határokat az Olaszországból érkezők előtt, a magyar állampolgárok bejöhetnének, de rájuk automatikus karantén várna.

Magyarország nem fogad

Kormányzati döntés értelmében a magyarországi repülőterek március 9-től nem fogadhatnak járatokat a korona-

vírus-járvánnyal érintett észak-olasz városokból. Milánó és Bergamo esetében már hétfőn 0 órakor, Treviso esetében hétfőn déli 12 órakor lépett életbe az intézkedés. A Milánó–Budapest vonalon a WizzAir, a Bergamo–Budapest és a Treviso–Budapest vonalon a Ryanair közlekedtet járatokat. A Dél-Koreából (Szöulból) közlekedő közvetlen járatait a LOT lengyel légitársaság március 4-től függesztette fel.

Kártalanítják az utasokat?

A WizzAir már korábban törölte több – március 10. és április 4. között induló – olaszországi járatát. A brit fapados Easyjet és más légitársaságok is tömegesen törlik járataikat. A Ryan-air hétfőn jelentette be, hogy kénytelen volt törölni az Olaszországból Magyarországról induló és onnan induló járatait a magyar kormány által bevezetett tilalom miatt.

Teljes légtérzárra nincs szükség

„A magyar hatóságok véleményem szerint az utasforgalmat nem fogják leállítani a magyar reptereken, azonban hatósági korlátozásokra bizonyos járatokat illetően lehet számítani. További járattörlések mindenképpen előfordulnak majd.

A jelenlegi intézkedéseken túl ez az egyetlen észszerű lépés; teljes légtérzárra pedig csak súlyosabb világjárvány, terrorcselekmény vagy háború esetén kerülhet sor” – mondta el Karl Gustav Annus szakértő, a Légi Segéd ügyvezető igazgatója. Hozzátette, hogy további járattörlések mindenképpen előfordulnak majd, de ez esetben az utasok a repülőjegy árán kívül további kompenzáció-

ra csak akkor jogosultak, amennyiben a légitársaság a törlést üzleti érdekből (tehát nem a járványvédelem miatt) teszi.

Útlemondás díj nélkül

A FlixBus megkeresésünkre, hogy járataikat hogyan érintik az olaszországi intézkedések, azt közölte, hogy figyelemmel kísérik a koronavírussal kapcsolatos helyzetet és követik a hatóságok tanácsait. Jelenleg nem tudják kiszolgálni az ezeken a területeken található megállókat. Azok az utasok, akiknek a jövőbeli járata érintett, törölhetik a foglalásukat, törlési díj nincs, voucherüket annak levonása nélkül kapják meg.

Ezek után sokakban merülhet fel a kérdés: hogyan érinti a koronavírus az utas- és útlemondási biztosításokat?

A Magyar Biztosítók Szövetsége (MBSZ) a tagbiztosítók utasbiztosítási szerződési feltételei alapján azt a tájékoztatást adta, hogy amennyiben az utas olyan területre vagy régióba utazik, amely az utazás napján szerepel a Külgazdasági és Külügyminisztérium által „utazásra nem javasolt térségek” között, az utasbiztosítás nem nyújt fedezetet a koronavírus-fertőzés kapcsán felmerülő kárigényekre. Ha az utazás során kerül az adott terület vagy régió az „utazásra nem javasolt térségek” közé, a biztosítási fedezet kiterjed minden, a szabályzatban rögzített eseményre.

A karantén önmagában nem indok

Pusztán a karanténba kerülés ténye nem jelent szolgáltatási kötelezettséget a biztosító részéről, erre tehát nem fizetnek. Ellenben fennáll a térítési kötelezettség, ha például sürgősségi orvosi ellátásra szorul az utas, vagy ha egyéb, a szabályzatban nevesített esemény történik.

Útlemondás-biztosítás kapcsán nem jár kártérítés abban az esetben, ha a célországba az utazás kezdetén már nem lehet belépni, mert az adott terület felkerült az „utazásra nem javasolt térségek” közé. Ebben az esetben az utazási irodának fel kell ajánlania egy másik utat, vagy vissza kell adnia az utazásra befizetett összeget. Fontos hangsúlyozni, hogy az utazó félelme szintén nem lemondási ok.

A szerződési feltételek kitérnek a díjvisszatérítés kérdésére is. Amennyiben egy utasbiztosítást az ügyfél nem vesz igénybe, mert nem utazik el, akkor annak díját a biztosítók visszatérítik, ha ezt az utasbiztosítás érvényességének első napja előtt a biztosító részére bejelenti.

Beárazhatatlan a kockázat

A legtöbb utas- és útlemondási biztosítás nem téríti meg a járványügyi helyzet miatt kialakuló káreseményeket, beleértve egy esetleges karanténból adódó többletköltségeket is. Ennek oka egyrészt az, hogy az ilyen események kockázatát és költségeit meglehetősen nehéz beárazni, másrészt pedig az, hogy a biztosító nem tudja garantálni szolgáltatásának egyik legfontosabb elemét, az asszisztenciát. Az orvosi segítség, betegszállítás, továbbá a kapcsolódó költségek átvállalása nem garantálható ezekben az élethelyzetekben – emelte ki Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.