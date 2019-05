Új kerülőút épül a fővárostól távol - így tehermentesítenék az M1-est

Forrás: Wikipédia

Új félgyűrű kialakítását kezdeményezte a kormány a nemzetközi áruforgalom optimálisabb elvezetése érdekében az M1-es, az M0-s és az M5-ös autópálya főváros környéki szakaszainak tehermentesítésére. A kerülőút lehetővé tennéelhalasztását is - mondta el a Magyar Nemzetnek az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára.A lap hétfői számában megjelent cikkben Mosóczi László beszámol arról, hogy megvalósíthatósági tanulmány készül az M1-es autópályából Komáromnál leágazó 13-as és 81-es, továbbá a Székesfehérvártól délre induló 63-as főút kétszer két sávosra alakítására a meglévő nyomvonalakon, így létrejönne egy településeket elkerülő gyorsforgalmi összeköttetés az M1-es és a szintén előkészítés alatt álló M8-as autópálya között. Mosóczi László azt is közölte, hogy a kormány már döntött a fejlesztésről.Magyarországot több nemzetközi közlekedési folyosó érinti, a legnagyobb átmenő forgalom Németország és a Balkán, valamint Törökország között zajlik. A tranzitforgalomnak pedig nem célja a magyar főváros megközelítése, egy északnyugati-délkeleti átlós útvonal jobban szolgálná a céljukat, miközben a budapesti és agglomerációs utak lélegzethez jutnának - magyarázta Mosóczi László.Az államtitkár szerint a szükséges fejlesztések, mivel a meglévő út bővítéséről van szó, viszonylag kisebb költségből és gyorsabban megvalósíthatók, így utolérhetik az M8-as beruházását, amely új nyomvonalon halad.Ha elkészül a fővárost mintegy 100 kilométeres távolságban elkerülő félgyűrű, annak jelentős következményei lesznek Budapest elővárosi forgalmára, és ha a nemzetközi tranzit nem terheli a Budapest környéki utakat, nem lesz szükséges vagy csak később válik elkerülhetetlennéAz M8-as autópálya jelenleg egy tervezett 2x2 sávos (+egy leállósávos) autópálya, amelynek egyes szakaszai tervezési és építés-előkészítési fázis alatt állnak, míg kisebb részben a már üzemelő 8-as főút megépült 2x2 sávos szakaszait is magába foglaló autóút lesz. Az M8-as gyorsforgalmi út Szolnoknál az építés alatt lévő M4-es autópályát fogja a főváros elkerülésével összekötni Szentgotthárdnál az építés alatt álló S7-es osztrák autópályával.