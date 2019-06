Több mint 600-an indulhatnak idén a Kékszalagon

A szervezők több mint 600 hajót várnak Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő vitorlásversenyére, az 51. Kékszalag Nagydíjra, amely július 18-án reggel 9 órakor rajtol Balatonfüredről.



Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) elnöke az esemény pénteki sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy a tavalyi 50. Kékszalagra rekordnak számító 681 hajó adta le a nevezését és 545 csapat ért be a célba, a visszajelzések alapján pedig bízik abban, hogy idén is sokan rajthoz állnak majd közülük. Kiemelte: az idén két évfordulót is ünnepelnek.



"Egyrészt az első Kékszalagot 85 évvel ezelőtt, 1934-ben rendezték meg, másrészt idén 90 éves a Magyar Vitorlás Szövetség, amely Európában az elsők között alakult meg" - hangsúlyozta az elnök, aki szerint a Kékszalag nemcsak a vitorlázás, hanem a Balaton ünnepe is. Hozzátette: a verseny attól érdekes, hogy klasszikus és modern hajók egyformán részt vehetnek rajta.



Zolnai György, a főszponzor Raiffeisen Bank vezérigazgatója kifejtette, azért álltak a Kékszalag mellé, mert a verseny szellemisége és célcsoportja összhangban van a pénzintézet alapértékeivel és ügyfélkörével, ráadásul több mint tíz éve támogatják a Majthényi, Domonkos világbajnok kettőst.



Holczhauser András, a szövetség főtitkára elmondta, hogy a verseny a hagyományoknak megfelelően a Balatonfüred - Balatonkenese - Siófok - Tihanyi-szoros - Keszthely - Balatonfüred útvonalon halad majd, amely az első Kékszalag óta változatlan. Hangsúlyozta, hogy nemcsak az abszolút legjobbakat díjazzák, hanem az egyes hajóosztályokét is, így összesen 27 kategóriában osztanak érmeket. Hozzátette: ismét számos vizes és vízparti kiegészítő programot szerveznek, s ezek keretében július 20-án a balatonfüredi Vitorlás téren Berecz Zsombor Finndingi világbajnokkal is személyesen találkozhatnak a sportág szerelmesei.



A főtitkár tájékoztatása szerint a verseny első napját élő televíziós közvetítés formájában lehet majd követni az M4 Sporton. Hozzáfűzte: fontos újdonság, hogy idén a nyomkövetést a Kwindoo mobiltelefonos applikációja biztosítja, így nemcsak a honlapon, hanem mobileszközökön is követhető lesz a verseny.



A 13-szoros győztes Litkey Farkas kiemelte, ennek az újításnak köszönhetően minden hajóosztályban végig nyomon lehet kísérni a pillanatnyi állást.



"Olyan izgalmas lesz a verseny, mint még soha" - jelentette ki Litkey, aki szerint a Kékszalag varázsát az adja, hogy egy nyitott verseny, nagy nevekkel, és attól különleges, hogy olyan hajók is összemérik az erejüket, amelyek máskor nem találkoznak.



Az idei Kékszalag esélyesei között Litkey Farkas mellett a német Roland Gäblert, valamint a tavalyi győztes hajót, a Saframot megvásároló Váradi Szabó Jánost emlegetik.



A Kékszalag időrekordját az Opel Fifty-Fifty tartja, ez a hajó 2014-ben 7 óra 13 perc alatt teljesítette a távot.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)