Vágányzár lesz vasárnap Fertőszentmiklós és Pamhagen között

A Fertőszentmiklós – Pamhagen – (Neusiedl am See) vasútvonalon végzett karbantartási munkák miatt 2019. március 31-én (vasárnap) a hirdetményben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek >>Fertőszentmiklós – Pamhagen-Pomogy állomások között és Frauenkirchen – Mönchhof-Halbturn állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek a sárga alapon megjelölt menetrend szerint.Az autóbuszok Fertőszéplak-Fertőd vasúti megállóhely helyett Fertőd, Gránátos ház ÉNYKK megállóhelyen állnak meg, továbbá Pamhagen-Pomogy és Neusiedl am See állomások között több vonat menetrendje is módosul, erről részletes tájékoztatásoldalon érhető el!