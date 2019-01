Tűz Fertőbozon: se pénz, se új tető - Felszívódott a soproni ács-állványozó?

Kezdetben bizakodtunk a gyors helyreállításban. A tűz után sokan nyújtottak segítséget, köztük a Kisalföld Jóakarat hídja is

A házaspárt nagyon bántja, hogy a mögöttük álló támogatók sokaságát is becsapta a vállalkozó. Fotó: G. M.

– fogott históriájukba Horváth Péter.– A tetőzet helyreállítására találtunk is egy soproni ács-állványozó vállalkozót. Miután elvállalta a tető bontását és újraépítését, megígérte, hogy megfelelő számlákkal és tételes árajánlattal lát el bennünket, amivel a biztosítóhoz fordulhatunk. A nehéz hetekben ez jó hír volt számunkra. November végén elkezdődött a bontási folyamat, önkéntesek is segítségünkre voltak a munka nehezében. A hátsó tűzfalat a vállalkozó meghagyta abból a megfontolásból, hogy rövidesen a födémet is megcsinálják. Mi azon voltunk, hogy ez még a téli rossz idő előtt megtörténjen, ezért mindent megtettünk, hogy ne hátráltassuk a munkát. Ajánlotta, hogy ő beszerzi a szükséges építőanyagot, amelynek kiszállítása is jóval olcsóbb, ha egyszerre hozzák ki. Hittünk neki. Álmunkban sem gondoltuk, hogy képes egy tűzvészt átélt családot még nagyobb bajba sodorni. November végén több alkalommal fizettünk neki készpénzt, számla és vállalkozói szerződés ellenében. Motivált minket az, amit mondott, hogy egy hét múlva már a tetőzet elkészítéséhez fog. Azóta azonban nehezen vagy egyáltalán nem érhető el.Keserű és zsebbe vágó tapasztalatot szerzett hát Horváth Péter és felesége, Alexandra – most se pénz, se új tető.– Ráadásul a biztosító nem fogadta el a tőle kapott árajánlatot, mondván: nem elég részletes. Visszakaptuk hiánypótlásra – vette át a szót Alexandra. – Erre azonban azóta sem került sor, pedig összesen az éves fizetésemnek megfelelő összeget adtunk a vállalkozónak. Egyre több kérdés fogalmazódott meg bennünk, ő viszont nem vette fel a telefont, vissza se hívott bennünket, a tényleges helyreállítási munkák semmit nem haladtak. Egyetlen telefonhívást kaptunk tőle még decemberben, hogy a vállalkozását visszaadja. Hozzátette, az általunk megbízott munkát még befejezi. Karácsony előtt SMS-ben január első hetére ígérte a megrendelt anyagok kiszállítását, pénzügyeink elszámolását. Az általa korábban elvégzett munkát külön már kifizettük, az anyagvásárlásra átadott súlyos pénzzel pedig úgy tűnik, nem hajlandó elszámolni. Mert január első hete már odébb van.A házaspárt az elmúlt hónapok történései rendkívül megviselték.

Nagyon sok együttérző és önzetlen felajánlást kaptunk. Hálásak is vagyunk érte és ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatásokat. Ami azonban nagyon bánt bennünket, hogy a vállalkozó visszaélt a bizalmunkkal. Látta a minket ért károkat és szerencsétlen helyzetünkből hasznot kovácsolt. Miatta állnak a munkák, és úgy érezzük, nemcsak bennünket csapott be, hanem a minket támogató és mögöttünk álló embereket is. A vállalkozóval szemben ügyvédünk jogi lépéseket fog tenni

Az érintett soproni ács-állványozót több napon át hívtuk és személyesen is kerestük, hogy kérdéseinkre válaszoljon, de sajnos egyszer sem értük utol. Ugyanakkor a kereskedelmi és iparkamara nyilvántartásának adatai szerint január 16-ig még nem adta vissza vállalkozását.

– tették hozzá.