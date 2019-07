Test és lélek harmóniája

– Kíváncsiságból néztem meg egy Taoista Tai Chi bemutatót több mint tíz éve, és annyira megtetszett, hogy maradtam – emlékszik vissza a kezdetekre Sági Éva. Ma már nemcsak aktív tagja a Magyarországi Taoista Tai Chi Társaság soproni csoportjának, hanem edzéseket is tart. És nagyon szépen tud beszélni erről a keleti mozgáskultúráról.



– Rengeteg kényszerhatás éri manapság az embert, a tai chiban pedig az is jó, hogy nincsenek elvárások, mindenki annyit tesz bele és úgy, ahogy az jólesik neki. Ugyan kétórás az edzés egy rövid szünettel, de életkortól függetlenül bárki el tudja sajátítani a mozdulatokat. Nincs eszközigénye, otthon is el lehet végezni a gyakorlatokat, akár gyengébb fizikummal is. Betegségeknél kiegészítő terápiának is jó, az egészségeseknek pedig javítja az állóképességét, emellett oldja a stresszt, javítja a mozgáskoordinációt. Folyamatosan fejlesztjük az egyensúlyérzékünket s ez lelkileg is kiegyensúlyoz – sorolja Sági Éva, miért szereti a tai chit.



A Kínából eredő mozgásformát eredetileg a taoista szerzetesek gyakorolták fizikai, szellemi és lelki fejlődésükért. Moy Lin-Shin mester alapította a kanadai központú Nemzetközi Taoista Tai Chi Társaságot, ami jövőre lesz ötven éves, a magyarországi pedig idén huszonöt. Az önkéntes alapon működő nonprofit szervezet a világ huszonhat országában működik, megyénkben Sopronon kívül Győrött és Fertőszentmiklóson is van csoportjuk. Sopronban az Elzett-udvarban vannak az edzéseik a www.taoistataichi.hu weboldalon lehet bővebben is tájékozódni.