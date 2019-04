Színházzal, slammel, inspiráló beszélgetésekkel erősít a soproni VOLT

A Telekom VOLT Fesztivál idén igen erős lineuppal észül, hiszen kiemelt fesztivál koncertet ad a Black Eyed Peas, fellép a Cypress Hill, a Papa Roach, a Slipknot, visszatér Slash és a Parov Stelar, de itt ünnepli 30. születésnapját a Tankcsapda és jubileumi, 15 éves show-val észül a Halott Pénz is. Ám nem csak a zene miatt érdemes elindulni a VOLT-ra, hiszen az esti koncertek mellett napközben is izgalmas előadások tucatja várja a fesztiválozókat: újszerű színházi darabok, érdekes emberek, inspiráló témá és ezekhez kapcsolódó hírességek társaságában.



A buliból felébredve déltől Detox Jógával frissítik a fesztiválozókat: a dinamikus detox jóga mozdulatai hatékonyan segítik elő testünk természetes tisztító folyamatait, visszarepítve mindenkit régi önmagához, legyűrve az előző este fáradalmait. Ha pedig már mindenki friss és energikus, jöhetnek a lélekfeltáró, szakmai és inspiráló beszélgetések. Ahogy az előző években megszokhattuk, a Majdnem Híres Rocksuliidén is zeneipari beszélgetésekkel észül, ismert zenészek, zeneipari szereplő társaságában, de a vállalkozószelleműek a FesztiQuizen is megmérettethetik magukat.



Újabb nappali programhelyszínnel is bővül a fesztivál, ahol például Fábry Sándor 80 nap alatt a Föld örül című műsorával támadja meg a nevető izmokat, mely során Jules Verne hőseihez hasonlóan, a lehető legkalandosabb úton fedezi fel a világot: a szekrény tetején, a szennyesládán túl, autóstoppal, mentőautóval és Cadillac-kel, Sanyikaként, Sándorként, Söndörként végül pedig Satya bá ént járja az útját. Ezen a helyszínen hallhatjuk majd Csernus Imrét és egy éles műfaji váltással a kiváló Janklovics Péter is itt fog majd fellépni. Egy ülönös utazásra visz el a TÁP színház Virtuális valóságdarabja, melyben a modern technika helyett a néző a színészek irányításával a saját épzeletü ismeretlen vidékeire utaznak el, bolygókon, történelmi korokon és időn át. Egy biztos, az utazás végén egy egészen más világba érkezünk majd, mint ahonnan elindultunk... Az új helyszínen mutatkozik be a Szépíró Társasága is, ami a fesztivál új, irodalmi műsorsávja. Itt minden nap egy hívószó mentén ötnek össze egy írót és egy slammert.



A Highlights of Hungary minden évben összegyűjti az adott év leginspirálóbb történeteit, példaérté ű teljesítményeit. A délutáni beszélgetések során 2018 legmotiválóbb történeteit ismerhetjü meg. Itt lesz például a Talpalatnyi Történetek szerzője, a csomagolásmentes Ligeti Bolt vezetője, a Filmek múltja és jövője kapcsán a Ruben Brandt producere és öbli Norbert, filmrendező kerülnek fókuszba, de lesz szó arról, miként lehet civil katalizátorként támogatni egy-egy jó ügyet és olyan értékteremtő özösségek sikersztoriját is megismerhetjü , mint a Poket vagy maga a Hightlights of Hungary.



A éső délutáni sávban a lélekhez, önismerethez, társadalmunk mindennapi problémáihoz kerülhetünk özelebb a beszélgetések során. Szó lesz Az önismeret és önbecsülés szerepéről párkapcsolatokban – ebben Kiss Nemes Veronikapszichológus lesz segítségünkre -, míg Hevesi Kriszta és Zacher Gáborkerekasztalbeszélgetésén a Digitális függőségeink és mindezek párkapcsolatokra gyakorolt hatása lesz a té . Mindemellett a Funzine TALKS A szolgálólány meséjének aktualitását boncolgatja majd napjaikban, a Mindset beszélgetésén pedig A lehetőségek illúziójának korát járjá örbe.



A Telekom VOLT nem zenei programjai folyamatosan bővülnek, éppen ezért érdemes övetni a fesztivál honlapját a további izgalmas programokért.