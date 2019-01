Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar: a végzett hallgatók hazánkban és külföldön is keresettek a munkaerőpiacon

A Benedek-kar képzési szintenként szakirányú továbbképzések, alap- és mesterképzések, valamint doktori programok választékát kínálja a tanulni vágyóknak.



A képzési kínálata iránt az utóbbi években egyre fokozódó kereslet mutatkozik, az alapképzési területen a csecsemő- és kisgyermeknevelői, az óvodapedagógusi, a gyógypedagógiai és a szociálpedagógiai szak közül választhatnak a jelentkezők. A mesterképzés területén neveléstudomány, mérnök-tanár és emberi erőforrás tanácsadó szakokra várják a leendő hallgatókat.

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara az ország egyik legjobb kisgyermeknevelő- és óvodapedagógus-képző intézménye.

A kar korszerű és gyakorlatorientált képzési programokkal várja a felsőoktatásban tanulni kívánó leendő hallgatóit.

A karon végzett hallgatók hazánkban és külföldön is keresettek a munkaerőpiacon, a „benedekes diploma" jó ajánlólevél. A tartalmas, gyakorlatorientált és a mindenkori munkaerőpiaci elvárásoknak is megfelelő képzési portfólió kialakítását rendkívül fontosnak tartják. A hallgatók folyamatosan jelen vannak a kar gyakorlóintézményeiben, ahol kiváló szakemberektől leshetik el a szakma fortélyait. Az intézmény szakirányú továbbképzései, szakvizsgás képzései az egész életen át tartó tanulás lehetőségét szolgálják. Országosan és nemzetközileg is elismert szakmai műhelyeikben a hallgatókat jól felszerelt kari szakkönyvtár, imponáló folyóirat-állomány és folyamatosan bővülő digitális tudástár várja. A kar kiadásában megjelenő Képzés és Gyakorlat neveléstudományi periodika tudományosan és nemzetközileg is elismert folyóirat. A folyamatos pályázati aktivitásnak köszönhetően az oktatás, a tanulás és a kutatás szakmai és infrastrukturális feltételei egyre jobbak az intézményben.