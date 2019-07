Sopronban 160 millióért öné lehet a Kmetty-ház! Mutatjuk, mit kéne belőle csinálni!

“Sopron történelmi Belvárosában, a Szent György utcábanA XIV. században épült, de a XVII. században átépítették két emeletesre. Korábban oktatási intézményként is működött. A fellelhető iratokban "Kmetty-ház"-ként szerepel. Az utcai homlokzaton található övpárkány, a pszeudo pillérek, valamint a belső homlokzatokon megjelenő toszkán oszlopokon nyugvó kosáríves árkádsor, mind a többféle építészeti kor stílusjegyeit sugallják, így a lakóház reneszánsz, néhol gótikus, néhol barokk jegyeket is visel. Az eredeti stukkóval díszített tornác, a lépcsőház spirális alakú, kovácsoltvas vasrácsa egyedi hangulatot kölcsönöz az épületnek. Az épület eredeti reneszánsz stílusára a homlokzaton futó ablak frízek, valamint a boltozatok, keresztboltozatok változatos fajtái is utalnak.Az épület műemlék jellegét a külső homlokzat megjelenésével, valamint az egyes helyiségek mennyezeti és fali díszítésének megőrzésével kell biztosítani. Az épület pinceszint, földszint és két emelet szinteket tartalmaz, U alakú, körfolyosós rendszerű. Ennek megfelelően kialakíthatók: lakások, irodák, rendelők, fizetővendéglátás stb. A besorolása lakóépület. Erősen leromlott állapotban van, tehát teljes felújítást kíván. Azonban az elhelyezkedését, illetve a kialakítását tekintve egy igazán szép épület lehet belőle, aminek csak a fantázia szab határt."Sopron után egy kis ugrás, csak hogy könnyebb legyen álmodozni. Anévre keresztelt cseh hostel nem Prágában, de még csak nem is Csehország második legnagyobb városában, Brnoban van. Olomouc, vagy ahogy a monarchia óta hazánkban hívjuk, Olmütz 100 000 lakosú város, aránylag messze a fővárostól. A számos egyetem miatt azonban pezsgő élet folyik a morva helységben, ennek, és a városvédelemnek is köszönhető, hogy egy gyönyörű kincs megmenekült a pusztulástól. Sőt, nemcsak hogy nem lett baja, nem dózerolták le vagy változtatták valami szörnyűséggé, hanem az eredeti karakterét megtartva, de a XXI. század második évtizedének hangulatában újjá is varázsolták.is megismerhetjük azt a szemtelenül fiatal lányt, aki a hostel belsőépítészeti arculatát megálmodta. Ha pedig magát a hostelt néznénk be, a, vagy akár élőben is megtehetjük.Ha nem szállunk meg a helyen, a kialakított, elegáns terasznak köszönhetően belekóstulhatunk a jóba, a z impozáns folyosókon és az elképesztően szép mosdókon keresztül pedig konkrétabb képet is kaphatunk a kivitelezés minőségéről. Ilyen gondos új tulajokat és okos hasznostíást kívánunk a kétemeletes barokk lakóháznak, valamint a kuriózumszámba menő, toszkán oszlopokon nyugvó árkádsorral díszített udvarnak. Hajrá Kmetty-ház!További részletek az eladó épületről azoldalán!