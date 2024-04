A Püskin és Máriakálnokon oktató Brigi mellé felsorakozott Szabó Katalin, Takács Kata és Szekeres Zsanett. Együtt egy fergeteges délutánt varázsoltak a vendégeknek, akik Kapuvárról, Mosonmagyaróvárról és környékéről érkeztek a partyra.

– Ez a sport sok önbizalmat ad, amit a munkánk során is hasznosítani tudunk, ugyanakkor közösséget is teremt, kiváló zsírégető mozgásforma, egy óra alatt 500-600 kalóriát is el lehet égetni vele – fogalmazott még Brigi.

A zumba partyt jótékonykodással is összekötötték: a rendezvény bevételét a Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért közreműködésével rászoruló, tehetséges diákok támogatására ajánlották fel. A támogatásból olyan fiataloknak fizetnék a sport-, tánc-, rajz-, énekóráit, akik tehetségesek az adott területen, de a családjuk nem tud hozzájárulni ezekhez a plusz képzési lehetőségekhez.

Nagyné Bali Brigitta még hozzátette: szeretné, ha az ilyen közös összejövetelekből hagyomány válhatna, a tánc világnapjához kapcsolódóan.