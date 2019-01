Sikerélmények egy nagyon szép pályán

– Mindig is pedagógus akartam lenni – szögezi le Farkas Károlyné, aki mosolyogva meséli gazdag életútjának történetét. A középiskolában már azt is tudta, hogy az ének–zene–matematika szak állna hozzá a legközelebb, lévén, a Ferenczybe ének-, a Széchenyi gimnáziumba matematika–fizika tagozatra járt. Szombathelyen végzett 1978-ban, s rögtön szülővárosában, az Orsolya-iskolában kapott munkát.



– Itt két évig voltam helyettes, aztán Fertőrákoson töltöttem kilenc nagyon szép évet. Onnan hívtak vissza az Orsolyába, akkor belvárosi iskolába. 1989-et írtunk akkor, már tudni lehetett, hogy az egyház szeretné visszakapni az intézményt. Nekem ez öröm volt, hiszen nagyon vallásos család a miénk, így örömmel segédkeztem az átalakulásban is – sorolja szakmai élete fordulóit.



A nyugdíjba vonult Farkas Károlyné gazdag pedagógusi életpályáját ismerte el a város. Fotó: Magasi

Piroska néni a tanítás mellett maga is tanult. Hitoktatói diplomát szerzett a Győri Hittudományi Főiskolán, elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás-szervező szakát. Jó szervezőkészségét főnökei is elismerték, 1995-től igazgatóhelyettesnek nevezték ki. Huszonhárom éven át dolgozott így az iskoláért, miközben a matematikát tanította is.