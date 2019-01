Rendkívül pörgős a munkája, mégis egy életre elvarázsolta

Árki Jenőné szeretné átadni a következő generációnak is azt a tudást, amit elődeitől kapott.

– Aki egyszer is belekóstol az intenzív osztály munkájába, az mindig visszavágyik ide. Sok kritikus állapotban lévő beteg kerül hozzánk. Közülük van, akit elveszítünk, de azok, akiket visszahozunk az életbe és gyógyultan távoznak, hatalmas erőt adnak a folytatáshoz – mondja a Dr. Király Jenő-díjjal kitüntetett Árki Jenőné Mariann, miközben a Soproni Gyógyközpont intenzív osztályának folyosóján azokat a fotókat nézzük, amiket a gyógyult betegek küldtek hálás köszönősorok kíséretében.– Amikor az ápolási igazgató a közgyűlési döntést követően felhívott és gratulált, annyira meghatódtam, hogy majdnem elsírtam magam. Éppen otthon voltam, mondtam is a férjemnek, olyan sokan lennének, akik ugyanezt a díjat megérdemelnék... Köszönöm mindenkinek, végtelenül jólesett. Rengetegen gratuláltak a munkahelyemen, otthon, Hegykőn és a közösségi oldalakon keresztül is – teszi hozzá Mariann, akire természetesen a férje és három lánya is nagyon büszke.– Az egyik lányom óvónő, a másik a bankszakmában dolgozik és úgy néz ki, a legkisebb lép majd a nyomdokaimba. Ő most az Eötvösbe jár – mesél a családi háttérről és arról, mennyire hálás a férjének és a nagyszülőknek, akik mindvégig támogatták, hogy képezhesse magát. Mariann 1984-ben érettségizett a Martos Flóra Egészségügyi Szakközépiskolában. Ezt követően felnőttszakápolói képzettséget szerzett, majd 1987-ben intenzívterápiás szakasszisztensit.– Kezdő ápolónőként a győri kórház intenzív osztályára kerültem. Az új kórház és az ottani pörgés egyszerűen elvarázsolt és egy életre elkötelezett a hivatás mellett. Amikor hazajöttem, pár hónapot a szanatóriumban dolgoztam, de a szívem visszahúzott az intenzívre, így kerültem a soproni kórházba 1989-ben.Mariann 2001-ben a győri Széchenyi István Főiskolán ápolói diplomát szerzett. Jelenleg a központi aneszteziológiai és intenzív osztály vezető ápolója, előtte helyettesi feladatokat látott el. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) soproni elnöke is, ezért a munkájáért az elmúlt évben ő kapta a szervezet szakmai díját a megyéből. Szakmailag kiválóan képzett, nagy teherbírású, a betegekkel és a kollégáival rendkívül empatikus. Az utánpótlás-nevelésből is kiveszi a részét. – Az Eötvös és a Handler diákjainak gyakorlati képzésében veszek részt. Nagyon szívesen oktatom őket, szeretném nekik átadni mindazt a tudást és tapasztalatot, amit én kaptam az idősebb kollégáktól. Fontos, hogy az utánunk jövő generáció is olyan lelkiismeretesen végezze a munkáját, amiből a betegek érzik a törődést, szeretetet.