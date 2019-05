Remekül vannak a hármas ikrek Sopronban - fotó

Azt mondja a védőnő, hogy én erre a feladatra születtem

– mondja nevetve Hutkai Melinda, miközben elrendezi három csecsemőjét a babafészkekben. Tényleg nem látszik az arcán a kialvatlanság, majd kicsattan az energiától, s szüntelenül mosolyog. Három kis csöppségnek adott életet januárban, most négy gyerekkel nagycsaládos anyuka.

Nagyon szerettem volna még gyereket, a lányom is vágyott kistestvérre, bár azt nem gondoltuk, hogy egyszerre hárman érkeznek. Viszont nem bánom, felkészültem a feladatra

Hutkai Melindának kamasz lánya, Vanilla is segít a három csöppség ellátásában. Fotó: Magasi

– állítja Melinda, s a jelek szerint valóban. Az anyukáról tavaly már írtunk, akkor elárulta azt is, a gyerekek apukája nem él velük.

A terhességet is jól viseltem, beszereztem minden fontos eszközt, még a tévében is ikres dokumentumfilmeket néztem. A szombathelyi kórházban január 24-én császármetszéssel születtek meg a picik, a két nagyobbal már február közepén hazajöhettünk, a kicsi lányt pedig áthozták a soproni kórházba és oda jártam be hozzá etetni. Márciusban már együtt voltunk itthon és most már kialakult egy olyan napirend, amiben jól érezzük magunkat

– mesél a részletekről Hutkai Melinda.Lionella a babák közül a legkisebb, mindössze 780 gramm volt, amikor megszületett, most már közelít a súlya a három kilóhoz. Lola 1170 grammos volt érkezése pillanatában, ő már jócskán túl van a háromkilós súlyon. Mellettük igazi „nagyfiú" a család egyetlen férfi tagja, Lionel. Ő 1710 grammal született és már négy kilónál is többet mutat alatta a mérleg. Mindhárman jól vannak, esznek és alszanak, már visszamosolyognak a föléjük hajló arcokra. Egyedül Lionellára vár majd egy sérvműtét, előbb azonban még nőnie kell egy kicsit.

Sokat segít a tizenkét éves lányom, Vanilla, és ha valahová el kell mennem vagy egyiküket vinnem kell valahová, helyettesít az édesanyám. A nagypapa is büszkén viszi sétálni a hármas ikerkocsiban az unokáit. Azt már nem is bánom, hogy gondozói segítséget nem kaptam, el sem férnénk ebben a pici lakásban, bár mindenütt azt hallom, hogy a hármas ikreket egyedül ellátni egészen rendkívüli. Később, amikor hárman háromfelé futnak, lehet, hogy tényleg az lesz

– nevet Melinda, de már erre a helyzetre is kész terve van. Azt mondja, a legtöbb támogatást ikres anyukáktól kapta, akik rengeteg eszközzel és ruhával segítették, a DM pedig fél évig ingyen adja a pelenkát. Egyedül az autóval van bajban a család, a négyszemélyes kocsit kinőtte a hirtelen naggyá vált család.