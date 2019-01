Nincsen szebb a gyerekszemeknél

Nincs a tanítói hivatásnál szebb! – vallja Molnár Lászlóné. Fotó: Magasi

„Gréti néni mindnyájunkhoz segítőkészen állt és mindig támogatott minket, törekedett egy jó osztályközösség kialakítására, ami sikerült is neki... Ő tanított meg minket írni, olvasni és a matematika alapjaira is. Erre a tudásra azóta is biztosan tudjuk építeni a tanulmányainkat" – írták a képviselőknek címzett levelükben Molnár Lászlóné volt tanítványai, akik arra kérték a városvezetést, hogy Sopron Kiváló Pedagógusa díjjal ismerjék el tanító nénijüket. A kérés már önmagában is megható, az meg még emeli is a súlyát, hogy a levelet aláíró „gyerekek" már érettségi előtt álló fiatalok. Nemcsak ők, hanem a Deák téri iskola igazgatója is a döntéshozók figyelmébe ajánlotta kolléganőjét.– Nagyon meghatott a gyerekek ragaszkodása, ahogy rendkívüli módon örültem a szülők, a kollégák és a képviselő-testület támogatásának is – mondja iskolai osztályában ülve Molnár Lászlóné. Ez a terem szinte az otthona, ahogy az egész iskola is. Itt volt ő is kisdiák, itt volt pályakezdő 1983-ban, sőt, a főiskolai gyakorlatát is itt töltötte.– Azt mondják a gyerekek és a szüleik, hogy sokat kaptak tőlünk, tanítóktól. Azt mondom erre, hogy én még többet. A csillogó gyerekszemeknél nincs szebb! Amikor először sikerül kiolvasni a szavakat, amikor ráébrednek, hogy egyedül is meg tudják oldani a feladatukat. Amikor elmondják, mi foglalkoztatja őket. Nincs a tanítói hivatásnál szebb! – mondja szenvedélyesen Molnár Lászlóné. Hiába teltek el évtizedek,hiába cserélődtek már generációk a padsorokban, ugyanolyan lelkes és lelkiismeretes, mint harmincöt évvel ezelőtt.– Bekerül ide egy kisgyerek, a szülőnek pedig el kell engednie a kezét és ránk, pedagógusokra bízza a szeme fényét. Nekünk mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, biztonságban fejlődjenek – vall munkájáról és hozzáállásáról Gréti néni. Ő már hét órától az iskolában van, várja a diákjait, becsengetés után pedig hagy nekik elég időt arra, hogy meséljenek, de arra is, hogy rendet tegyenek magukban és maguk körül.– Nem elég oktatni, nevelni is kell, szeretettel és rengeteg türelemmel. Minden kisgyermek jó valamiben, együtt megtaláljuk azt, amiben örömét leli és sikert érhet el a továbbiakban. Egész további életét meghatározzák az első iskolai évek, s ez órási felelősség a tanítónak. A boldog, kiegyensúlyozott gyermek viszont megér minden erőfeszítést – mondja befejezésül Sopron kiváló pedagógusa, Molnár Lászlóné.