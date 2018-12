Megújultak az ódon utcák Sopronban - fotók

– Felületes szemlélőnek úgy tűnhet, hogy a városok találomra megfogalmazták kívánságaikat, a kormány pedig állja a cechet. Pedig alapos, komplex és átgondolt városfejlesztési tervek készültek, amiket a kormány át is vizsgált. Így vált a Modern Városok Program részeként a soproni belváros rekonstrukciója is valósággá – fogalmazott Gyopáros Alpár kormánybiztos csütörtökön Sopronban, ahol a történelmi belváros megújításának hivatalos projektzáróját tartották az evangélikus templom előtti téren.– Nagyon szeretem Sopront és csornaiként mindig is a vármegye központjaként tekintettem rá. Szeretek ide jönni, s pláne szeretni fogok, ha majd kétszer kétsávos gyorsforgalmin jöhetek – folytatta ünnepi beszédét a kormánybiztos, kiemelve, Magyarország kormánya is szereti ezt a várost. Nem volt véletlen, hogy a miniszterelnök éppen itt kötötte meg a Modern Városok Programjának első megállapodását. Annak aláírásakor ki is jelentette: „Régi szerelem ez a polgári kormány és Sopron városa között..."– A fejlesztéseknek nincs vége – vette át a szót Fodor Tamás polgármester, a belvárosban a homlokzatok felújításával folytatjuk, a kormánytól pedig megkaptuk a forráskiegészítést a fedett uszodához is. A belvárosban csaknem kétmilliárd forintból tízezer négyzetméteren kaptak új burkolatot az utcák, a vízi közműveket teljesen, a többit szükség szerint cserélték újra.– Korábban álmodni sem mertünk ekkora felújításokról; néhány év alatt csak a belvárosban megújult a Fő tér, a Tűztorony és az egész belváros. Köszönjük! Olyan ez, mint egy nagy karácsonyi ajándék – zárta az ünnepség beszédeit Simon István alpolgármester. A kivitelezésben részt vett szakemberek, a hivatal- és intézményvezetők, valamint a képviselők ezek után körbe is járták vendégeikkel a megújult utcákat, majd meleg italokkal vendégelték meg őket a Fő téren.