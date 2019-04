Lerakták az új Csik Ferenc Uszoda alapkövét Sopronban - fotók

A kormány Modern Városok Programja keretében Sopron vadonatúj, nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas, egyszersmind a helyi és az idegenforgalom igényeit is kielégíteni épes uszodát kap.Az elő észületek során szombaton ünnepélyes keretek özött Gyopáros Alpár, a Modern Városok Program kormánybiztosa, Barcza Attila soproni országgyűlési épviselő, Fodor Tamás polgármester, Simon István alpolgármester, valamint a kivitelező nevében Khaut András, a FÉSZ elnö és Paár Attila, a West Hungária Bau ügyvezető igazgatója lerakta a leendő fürdőkomplexum alapkövét.Az időkapszulába többek özött a Kisalföld szombati szá és más újságok, helyi épeslapok, tervrajzok kerültek.Khaut András lapunknak elmondta, a régi kupolás uszoda bontására és az elő észítő földmunkákra ét hónapot szánnak, majd jöhet az alapozás és a szerkezetépítés. Az alapkőletételt öveten munkagépekkel hozzá is fogtak az idejét múlt épület megsemmisítéséhez.Az alapköves ünnepséget megelőzően adtá át a légtartásos sátorfedésű strandmedencéket. Összesen ezer négyzetméteres vízfelület biztosítja a gyerekek és a felnőttek, a sportoló de az idegenforgalom számára is az úszás lehetőségét az új Csik Ferenc Uszoda elkészültéig. Fodor Tamás polgármester nagy jelentőségűnek mondta a helyi vízi sport folyamatossága megteremtését az új uszoda felavatásáig, s biztatta is a soproniakat, vegyé birtokba a strandmedencéket.Gyopáros Alpár kormánybiztos kifejtette: mindig szívesen jön Sopronba, hiszen a Modern Városok Programja 2015-ben éppen Sopronban indult útjára. Az átfogó fejlesztéseket realizáló programban huszonhárom megyei jogú város 3800 milliárd forintot fordíthat ülönböző projektjeire. Sopronnak több mint hatvanmilliárd forint áll rendelkezésére. A dinamikus fejlődést jellemzi, hogy az összeg több mint ötven százalé át már lehívtá . – A kormányzat és a városvezetés özött konstruktív a kapcsolat, fél szavakból is megértjü egymást – tette hozzá Gyopáros Alpár.Barcza Attila, Sopron országgyűlési épviselője örömünnepnek nevezte minden soproninak a sátortetős fedett strandmedence átadását, és a leendő új Csik Ferenc Uszoda alapkövének letételét.