Kirúgott igazgató - Az AMI hallgatói tárgyalásra hívták a Soproni Egyetem vezetőit

Tárgyalást kezdeményeztek az Alkalmazott Művészeti Intézet hallgatói és oktatói a Soproni Egyetem vezetésével annak érdekében, hogya szemeszter zavartalan folytatása érdekében helyezzék vissza oktatói és szakfelelősi pozíciójába.A hallgatók állásfoglalásukat a Kisalföldnek is megküldték: „Az Alkalmazott Művészeti Intézet hallgatói február 18-án elküldtünk a Soproni Egyetem rektorának egy hétszáz fő által aláírt petíciót, melyben megfogalmaztuk követelésünket. Ezt megelőzően, február 14-én a Független Diákparlament nyilatkozatban biztosított minket támogatásáról, ez a Dékáni Hivatalba is eljutott. Az Alkalmazott Művészeti Intézet oktatói és munkatársai szintén több ízben próbáltak tárgyalást kezdeményezni az intézet jövőjéről és U. Nagy Gábor oktatói pozíciójába való visszahelyezéséről. Ezen kezdeményezésekre semminemű válasz nem érkezett. A Független Diákparlament levele is süket fülekre talált. Ezért február 27-én délelőtt személyesen kerestük fel a Soproni Egyetem vezetőit, hogy átadjunk egy levelet, melyben március 5-re tárgyalásra invitáljuk őket, amin az AMI hallgatói és oktatói is jelen lennének" – írják a hallgatók. „Azt gondoljuk, hogy az ügy felelőssége a Soproni Egyetem vezetését terheli azzal, hogy U. Nagy Gábort mindennemű szakmai indoklás nélkül azonnali hatállyal menesztették nemcsak intézetvezetői, de oktatói státuszából is. Ez számunkra teljesen érthetetlen és elfogadhatatlan" – zárják levelüket.Megkérdeztük minderről a Soproni Egyetemet, ahonnan a következő választ kaptuk: „A peticiok.com kereskedelmi internetes oldalon megjelenített tartalmat és a hozzá kapcsolódó regisztrációs névlistát a Soproni Egyetem megkapta. Prof. dr. Náhlik András, a Soproni Egyetem rektora és dr. Magoss Endre, a Simonyi-kar dékánja február 8-án egy U. Nagy Gábor kérésére létrejött találkozón felajánlották U. Nagy Gábor számára, hogy oktatói pozícióban tovább dolgozhat a Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetében. U. Nagy Gábor ezt a felajánlást visszautasította, így az AMI egyes hallgatói, oktatói és munkatársai levelében megfogalmazott kérés okafogyottá vált."Úgy tudjuk, az egyetem részéről nyilvánvaló feltétel volt, hogy az AMI továbbra is a Soproni Egyetem intézményeként működjön...