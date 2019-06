Hagyományőrzők ünnepeltek Undon

Az ünnepeltek adták a műsort Undon, miközben bemutatták a horvát folklór gyöngyszemeit. Fotó: N. M.

Tánccal, énekkel, tamburazenével és az undi népszokások felelevenítésével ünnepelte negyvenötödik születésnapját a nemrég Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjjal is elismert undi Veseli Gradišcanci néptánccsoport szombaton. Rengeteg vendég előtt mutatták be, mennyire elkötelezettek a horvát hagyományok őrzése mellett.A falu apraja-nagyja mellett Ausztriából és Horvátországból is érkeztek gratulálók a jeles ünnepre. Köszöntötte az együttest Gugán Iván, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke, és ajándékkal érkezett a jubileumra Pintér Tamás, a falu polgármestere is.– Még szinte gyerek voltam, amikor rám maradt az együttes vezetése, amit azóta is szívvel-lélekkel végzek – mondta el a Kisalföldnek Koloszár István, az együttes vezetője. Generációk táncoltak és énekeltek a keze alatt, fellépéseik megszámlálhatatlanok, de az egyik legnagyobb érdemük, hogy élővé teszik a horvát népszokásokat a faluban. Ebből is kaptak ízelítőt a születésnap vendégei; megelevenedtek többek között a Szent Luca-napi, karácsonyi, farsangi szokások, a húsvéti kerepelés, az Isten-keresés. Bebizonyították azt is, van folytatás, a legkisebbek is felléptek a rendezvénypajta színpadán.Undon körülbelül kétharmad arányban élnek a horvát nemzetiségűek, de szinte az egész falu tartja a szokásokat. A gyönyörű népviseletek itt bizony gyakran előkerülnek és még szebbé teszik az undi ünnepeket.